https://ria.ru/20241111/oblast-1982997862.html
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий - РИА Новости, 11.11.2024
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий
Более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:38
2024-11-11T07:38
2024-11-11T07:38
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С начала специальной военной операции мы оборудовали и установили на территории Белгородской области более 10 тысяч укрытий. Начиная с оборудованных подвалов и заканчивая бетонными конструкциями на дорогах, на улицах, во дворах и парках. Эту работу, конечно, будем продолжать", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор отметил, что общие затраты составили более 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982995624.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий
Гладков: более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области