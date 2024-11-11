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В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:38 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/oblast-1982997862.html
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий - РИА Новости, 11.11.2024
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий
Более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:38
2024-11-11T07:38
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С начала специальной военной операции мы оборудовали и установили на территории Белгородской области более 10 тысяч укрытий. Начиная с оборудованных подвалов и заканчивая бетонными конструкциями на дорогах, на улицах, во дворах и парках. Эту работу, конечно, будем продолжать", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор отметил, что общие затраты составили более 500 миллионов рублей.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области установили более десяти тысяч укрытий

Гладков: более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч укрытий установлено и оборудовано в Белгородской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С начала специальной военной операции мы оборудовали и установили на территории Белгородской области более 10 тысяч укрытий. Начиная с оборудованных подвалов и заканчивая бетонными конструкциями на дорогах, на улицах, во дворах и парках. Эту работу, конечно, будем продолжать", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что общие затраты составили более 500 миллионов рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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