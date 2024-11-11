https://ria.ru/20241111/niderlandy-1983198127.html

В Нидерландах примут жесткие меры против антисемитизма

В Нидерландах примут жесткие меры против антисемитизма - РИА Новости, 11.11.2024

В Нидерландах примут жесткие меры против антисемитизма

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен принять жесткие меры против случаев насилия на почве антисемитизма, как это случилось с израильскими... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:46

2024-11-11T22:46

2024-11-11T22:46

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ГААГА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен принять жесткие меры против случаев насилия на почве антисемитизма, как это случилось с израильскими болельщиками футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. "Изображения, которые мы видели в последние дни, и случаи, о которых мы слышали, вызывают шок... Это настоящий антисемитизм... Мы не можем отвечать на нетерпимость толерантностью, мы должны принять жесткие меры против этого", - заявил Схоф на пресс-конференции в Гааге в понедельник. Глава нидерландского правительства подчеркнул, что в Амстердаме на прошлой неделе происходила настоящая охота на евреев, за которой стояли группы молодых людей "с миграционным прошлым". "Мне стыдно за то, что такое может произойти в Нидерландах... Нет абсолютно ничего, что могло бы служить оправданием для преднамеренного поиска и преследования евреев", - отметил он. Премьер также заявил, что в Нидерландах существует проблема интеграции мигрантов "последние 50 лет". Ранее нидерландский госсекретарь по вопросам интеграции Юрген Нобел, комментируя нападения на израильских болельщиков в Амстердаме, заявил, что в Нидерландах существует большая проблема с интеграцией мусульманской молодежи. По его словам, они не разделяют местные нормы и ценности. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.

https://rsport.ria.ru/20241109/makkabi-1982843069.html

https://ria.ru/20241108/amsterdam-1982618329.html

https://ria.ru/20241108/izrail-1982592430.html

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в мире, нидерланды, амстердам, гаага, герт вилдерс, израиль