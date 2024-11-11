https://ria.ru/20241111/natsvalyuty-1983077681.html

Форум партнерства Россия — Африка призвал расширять использование нацвалют

Форум партнерства Россия — Африка призвал расширять использование нацвалют - РИА Новости, 11.11.2024

Форум партнерства Россия — Африка призвал расширять использование нацвалют

Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка считают важным расширять использование национальных валют в торговле и финансовых... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:59

2024-11-11T13:59

2024-11-11T13:59

москва

евразийский экономический союз

африка

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка считают важным расширять использование национальных валют в торговле и финансовых транзакциях между Москвой и странами континента, говорится в совместном заявлении. "Подчеркиваем важность расширения использования национальных валют в торговле и финансовых транзакциях между Российской Федерацией и государствами Африканского континента", - отмечается в документе. "Обращаем внимание на необходимость сближения подходов к созданию эффективных новых и сохранению существующих международных транспортных коридоров в интересах взаимовыгодного экономического развития Российской Федерации и африканских государств. Подчеркиваем необходимость обеспечения их безопасности в соответствии с международным правом, в том числе с целью предотвращения нарушения цепочек поставок, в качестве одной из важнейшей задач", - указывается в заявлении. Участники конференции считают необходимым укрепление диалога между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), странами и ведущими интеграционными объединениями Африканского континента, а также поддержку усилий африканских государств, стремящихся заключить соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

https://ria.ru/20241110/efiopiya-1982972804.html

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Дарья Буймова

москва, евразийский экономический союз, африка, в мире