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Reuters оценило вероятность приглашения Украины в НАТО после победы Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
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15:42 11.11.2024 (обновлено: 16:44 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/nato-1983113995.html
Reuters оценило вероятность приглашения Украины в НАТО после победы Трампа
Reuters оценило вероятность приглашения Украины в НАТО после победы Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Reuters оценило вероятность приглашения Украины в НАТО после победы Трампа
Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:42
2024-11-11T16:44
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского чиновника. "После победы Трампа кажется "менее вероятным", что Украина получит приглашение в НАТО", - говорится в сообщении. Украинский чиновник также признал, что существует риск сокращения Трампом помощи Киеву. Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, НАТО, Выборы президента США — 2024
Reuters оценило вероятность приглашения Украины в НАТО после победы Трампа

Reuters: приглашение Украины в НАТО после победы Трампа менее вероятно

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, есть риск сокращения американской помощи Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского чиновника.
"После победы Трампа кажется "менее вероятным", что Украина получит приглашение в НАТО", - говорится в сообщении.
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Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
10 ноября, 20:02
Украинский чиновник также признал, что существует риск сокращения Трампом помощи Киеву.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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10 ноября, 09:19
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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