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В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана - РИА Новости, 11.11.2024
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22:25 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/mus-1983197266.html
В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана
В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана - РИА Новости, 11.11.2024
В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана
Внешнее расследование проводится в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с его предполагаемым непромерным поведением,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T22:25
2024-11-11T22:25
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Внешнее расследование проводится в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с его предполагаемым непромерным поведением, заявила президент ассамблеи государств-участников Пяйви Каукоранта. Ранее агентство Рейтер передавало, что МУС начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах. "После консультаций с бюро ассамблеи государств-участников я ходатайствую от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования по вопросам, связанным с предполагаемым неправомерным поведением прокурора МУС", - говорится в заявлении президента ассамблеи на сайте суда. Как отмечается, проведение внешнего расследования необходимо для "обеспечения полностью независимого, беспристрастного и справедливого процесса в соответствии с правовыми рамками МУС". "Дальнейшая информация может быть предоставлена только после завершения расследования". - говорится в заявлении. Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако в каких конкретно действиях подозревается прокурор, не уточнялось. В мае Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины.
https://ria.ru/20241111/mus-1983119291.html
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд
В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана

Президент МУС заявила о проведении внешнего расследования против прокурора Хана

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Внешнее расследование проводится в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с его предполагаемым непромерным поведением, заявила президент ассамблеи государств-участников Пяйви Каукоранта.
Ранее агентство Рейтер передавало, что МУС начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах.
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"После консультаций с бюро ассамблеи государств-участников я ходатайствую от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования по вопросам, связанным с предполагаемым неправомерным поведением прокурора МУС", - говорится в заявлении президента ассамблеи на сайте суда.
Как отмечается, проведение внешнего расследования необходимо для "обеспечения полностью независимого, беспристрастного и справедливого процесса в соответствии с правовыми рамками МУС".
"Дальнейшая информация может быть предоставлена только после завершения расследования". - говорится в заявлении.
Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако в каких конкретно действиях подозревается прокурор, не уточнялось.
В мае Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины.
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