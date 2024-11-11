https://ria.ru/20241111/mus-1983197266.html

В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана

В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана - РИА Новости, 11.11.2024

В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана

Внешнее расследование проводится в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с его предполагаемым непромерным поведением,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:25

2024-11-11T22:25

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Внешнее расследование проводится в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в связи с его предполагаемым непромерным поведением, заявила президент ассамблеи государств-участников Пяйви Каукоранта. Ранее агентство Рейтер передавало, что МУС начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах. "После консультаций с бюро ассамблеи государств-участников я ходатайствую от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования по вопросам, связанным с предполагаемым неправомерным поведением прокурора МУС", - говорится в заявлении президента ассамблеи на сайте суда. Как отмечается, проведение внешнего расследования необходимо для "обеспечения полностью независимого, беспристрастного и справедливого процесса в соответствии с правовыми рамками МУС". "Дальнейшая информация может быть предоставлена только после завершения расследования". - говорится в заявлении. Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако в каких конкретно действиях подозревается прокурор, не уточнялось. В мае Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины.

https://ria.ru/20241111/mus-1983119291.html

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд