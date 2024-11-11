https://ria.ru/20241111/moskva-1983155420.html

Преподавателям столичных вузов присвоили почетные звания города Москвы

Преподавателям столичных вузов присвоили почетные звания города Москвы - РИА Новости, 11.11.2024

Преподавателям столичных вузов присвоили почетные звания города Москвы

В День экономиста научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр московских вузов присвоены звания "Почетный экономист города Москвы", "Почетный... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:52

2024-11-11T17:52

2024-11-11T17:52

москва

мария багреева

сергей собянин

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости.В День экономиста научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр московских вузов присвоены звания "Почетный экономист города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы" и "Почетный деятель науки и техники города Москвы"; указ о присвоении почетных званий подписал мэр Москвы Сергей Собянин; награды от имени правительства Москвы вручила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева."Награды и почетные звания города Москвы являются высшей формой признания заслуг представителей важных для города профессий за достижения в социально-экономическом и культурном развитии столицы. Сегодня, в День экономиста, мы вручаем почетные награды города тем, без кого экономика столицы не могла бы успешно развиваться, – преподавателям экономических дисциплин и ученым-экономистам", – приводит слова Багреевой пресс-служба ДЭПР.Экономисты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие столицы и всей России. Они работают руководителями финансовых служб и подразделений компаний, бухгалтерами, аналитиками, финансовыми и инвестиционными консультантами, страховщиками, оценщиками, брокерами, специалистами планово-экономических отделов.Багреева добавила, что с экономикой и финансами работа связана более чем у миллиона москвичей – это 12,2% от общего числа занятых в экономике города."Экономисты работают в самых разных отраслях московской экономики. Больше всего – почти 460 тысяч человек - заняты сфере финансов и страхования. В торговле работает 185 тысяч экономистов, в профессиональной, технической и научной деятельности – около 100 тысяч, в обрабатывающих производствах – более 72 тысяч человек", – сказала заместитель мэра столицы.Она также подчеркнула, что важная задача, с которой успешно справляются столичные вузы - обучение квалифицированных экономистов. Уже не один десяток лет столичные преподаватели передают профессиональные знания и опыт будущим поколениям экономистов, а также обеспечивают высокое качество подготовки молодых специалистов.Одно из самых востребованных направлений в вузах столицы - "Экономика и управление". При этом на Москву приходится около трети всех студентов, которые поступили, учатся и выпустились по специальностям этого направления в России. Так, этом и прошлом учебном году экономике и управлению обучалось 219 тысяч человек, или каждый четвертый студент московского вуза. Московские вузы готовят специалистов в сфере экономики не только для столицы, но и для всей России. Например, в прошлом году на соответствующие специальности в столицу поступила почти 71 тысяча человек, из них 43% – студенты из других регионов, а более 8% – иностранцы. Более 50 тысяч молодых специалистов получили дипломы, в том числе свыше 3,5 тысячи иностранных студентов.Таким образом, почетное звание "Почетный экономист города Москвы" присвоено декану экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андроновой Инне Витальевне, заведующей кафедрой политической экономии имени В. Ф. Станиса экономического факультета РУДН Пономаренко Елене Васильевне, профессору кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Лаврову Сергею Николаевичу, заведующей кафедрой экономической теории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ) Комаровой Ирине Павловне и доценту базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" Елиной Ольге Александровне.Также почетное звание "Почетный работник образования города Москвы" присвоено преподавателям и ученым РЭУ имени Г. В. Плеханова: заведующему кафедрой государственных и муниципальных финансов Косову Михаилу Евгеньевичу, заместителю директора Высшей школы экономики и бизнеса Красильниковой Елене Анатольевне, профессору кафедры национальной и региональной экономики Седовой Надежде Васильевне, профессору кафедры финансов устойчивого развития Болвачеву Алексею Ильичу, начальнику учебно-методического управления Стукаловой Ирине Борисовне и заведующему базовой кафедрой благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" Ляндау Юрию Владимировичу.Кроме того, почетное звание "Почетный работник науки и техники города Москвы" присвоено профессору кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики экономического факультета Чаплюку Владимиру Захаровичу.День экономиста – профессиональный праздник, который отмечается с 11 ноября, в годовщину создания Императорского Вольного экономического общества в 1765 году, заключили в департаменте.

https://ria.ru/20241018/bagreeva-1978818530.html

https://ria.ru/20241017/trud-1978525745.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева, сергей собянин