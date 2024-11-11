https://ria.ru/20241111/moskva-1983115059.html

В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших

В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших - РИА Новости, 11.11.2024

В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших

Тела двух погибших обнаружены при тушении мусора на открытой площадке на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:46

2024-11-11T15:46

2024-11-11T15:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены при тушении мусора на открытой площадке на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После тушения мусора на открытой площадке по адресу: улица Душинская, дом 7, строение 1 в очаге пожара найдены двое погибших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи.

https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html

москва

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2024

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происшествия, москва