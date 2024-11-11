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В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших - РИА Новости, 11.11.2024
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15:46 11.11.2024 (обновлено: 15:53 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moskva-1983115059.html
В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших
В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших
Тела двух погибших обнаружены при тушении мусора на открытой площадке на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:46
2024-11-11T15:53
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены при тушении мусора на открытой площадке на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После тушения мусора на открытой площадке по адресу: улица Душинская, дом 7, строение 1 в очаге пожара найдены двое погибших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве после тушения мусора обнаружили тела двух погибших

После тушения мусора на юго-востоке Москвы нашли тела двух погибших

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены при тушении мусора на открытой площадке на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После тушения мусора на открытой площадке по адресу: улица Душинская, дом 7, строение 1 в очаге пожара найдены двое погибших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи.
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