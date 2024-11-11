https://ria.ru/20241111/moskva-1983069506.html
Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом
Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом - РИА Новости, 11.11.2024
Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом
Задержана жительница Москвы, которая обвиняется в том, что, предлагая дорогие товары с дисконтом, похитила более 30 миллионов рублей у 17 клиентов, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:31
2024-11-11T13:31
2024-11-11T13:31
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Задержана жительница Москвы, которая обвиняется в том, что, предлагая дорогие товары с дисконтом, похитила более 30 миллионов рублей у 17 клиентов, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в многомиллионном мошенничестве под предлогом продажи товаров по заниженной стоимости", - говорится в сообщении. С помощью своих знакомых, а также используя сайты бесплатных объявлений злоумышленница искала людей, желающих приобрести товары по заниженной цене. Клиенты связывались с ней через мессенджер и договаривались о встрече, на которой делали предоплату за бытовую технику, смартфоны, автомобили иностранного производства. "В целях укрепления своей репутации мошенница первое время предоставляла покупателям некоторые дорогостоящие вещи и уверяла, что оставшуюся часть вскоре доставят, ссылаясь на задержку со стороны поставщиков. Однако в дальнейшем она попросту переставала выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве. Уже установлены 17 пострадавших граждан. 37-летней фигурантке предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждены уголовные дела по части третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.
https://ria.ru/20241015/jakutija-1978088728.html
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происшествия, москва, россия, ювао (москва), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Москва, Россия, ЮВАО (Москва), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом
Жительница Москвы, предлагая дорогие товары с дисконтом, похитила 30 млн рублей