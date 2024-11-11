https://ria.ru/20241111/moskva-1983069506.html

Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом

Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом - РИА Новости, 11.11.2024

Жительница Москвы обманула желающих купить дорогие вещи с дисконтом

Задержана жительница Москвы, которая обвиняется в том, что, предлагая дорогие товары с дисконтом, похитила более 30 миллионов рублей у 17 клиентов, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:31

2024-11-11T13:31

2024-11-11T13:31

происшествия

москва

россия

ювао (москва)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Задержана жительница Москвы, которая обвиняется в том, что, предлагая дорогие товары с дисконтом, похитила более 30 миллионов рублей у 17 клиентов, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в многомиллионном мошенничестве под предлогом продажи товаров по заниженной стоимости", - говорится в сообщении. С помощью своих знакомых, а также используя сайты бесплатных объявлений злоумышленница искала людей, желающих приобрести товары по заниженной цене. Клиенты связывались с ней через мессенджер и договаривались о встрече, на которой делали предоплату за бытовую технику, смартфоны, автомобили иностранного производства. "В целях укрепления своей репутации мошенница первое время предоставляла покупателям некоторые дорогостоящие вещи и уверяла, что оставшуюся часть вскоре доставят, ссылаясь на задержку со стороны поставщиков. Однако в дальнейшем она попросту переставала выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве. Уже установлены 17 пострадавших граждан. 37-летней фигурантке предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждены уголовные дела по части третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.

https://ria.ru/20241015/jakutija-1978088728.html

https://ria.ru/20241106/peterburg-1982241686.html

москва

россия

ювао (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, ювао (москва), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом