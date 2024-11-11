В Москву вернулись несколько видов редких птиц
В Москву вернулись птицы, которых считали исчезнувшими
Полевой лунь. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Птицы, которые ранее считались исчезнувшими, поселились в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Биологи отмечают рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. Специалисты городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц в мегаполисе и обнаружили, что многие редкие виды пернатых вновь выбрали своим домом столичные природные территории. Всего за первые шесть месяцев 2024 года ведомство учло 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы... Мониторинг показал, что комфортно себя чувствуют в Москве и те, кто находится под угрозой исчезновения. Орнитологи заметили седого дятла, вальдшнепа, полевого жаворонка и обыкновенного зимородка. Все эти птицы снова нашли себе места обитания на просторах столицы благодаря комплексному подходу города к сохранению природы", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСедой зеленый дятел в Можайском районе Московской области
Седой зеленый дятел в Можайском районе Московской области. Архивное фото
На сайте также сообщается, что в Москве под контролем городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды находится 150 особо охраняемых природных территорий с благоприятными условиями для жизни диких животных. На этих территориях птицы, в том числе и перелетные, могут обустроиться, вынашивать потомство и чувствовать себя в безопасности.