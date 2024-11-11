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В Москву вернулись несколько видов редких птиц - РИА Новости, 11.11.2024
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08:04 11.11.2024 (обновлено: 09:33 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moskva-1982999554.html
В Москву вернулись несколько видов редких птиц
В Москву вернулись несколько видов редких птиц - РИА Новости, 11.11.2024
В Москву вернулись несколько видов редких птиц
Птицы, которые ранее считались исчезнувшими, поселились в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:04
2024-11-11T09:33
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Птицы, которые ранее считались исчезнувшими, поселились в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Биологи отмечают рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. Специалисты городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц в мегаполисе и обнаружили, что многие редкие виды пернатых вновь выбрали своим домом столичные природные территории. Всего за первые шесть месяцев 2024 года ведомство учло 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы... Мониторинг показал, что комфортно себя чувствуют в Москве и те, кто находится под угрозой исчезновения. Орнитологи заметили седого дятла, вальдшнепа, полевого жаворонка и обыкновенного зимородка. Все эти птицы снова нашли себе места обитания на просторах столицы благодаря комплексному подходу города к сохранению природы", - говорится в сообщении. На сайте также сообщается, что в Москве под контролем городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды находится 150 особо охраняемых природных территорий с благоприятными условиями для жизни диких животных. На этих территориях птицы, в том числе и перелетные, могут обустроиться, вынашивать потомство и чувствовать себя в безопасности.
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Хорошие новости, Москва
В Москву вернулись несколько видов редких птиц

В Москву вернулись птицы, которых считали исчезнувшими

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПолевой лунь
Полевой лунь - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Полевой лунь. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Птицы, которые ранее считались исчезнувшими, поселились в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Биологи отмечают рост биоразнообразия на природных территориях Москвы. Специалисты городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц в мегаполисе и обнаружили, что многие редкие виды пернатых вновь выбрали своим домом столичные природные территории. Всего за первые шесть месяцев 2024 года ведомство учло 154 вида птиц, в том числе 70 видов из Красной книги Москвы... Мониторинг показал, что комфортно себя чувствуют в Москве и те, кто находится под угрозой исчезновения. Орнитологи заметили седого дятла, вальдшнепа, полевого жаворонка и обыкновенного зимородка. Все эти птицы снова нашли себе места обитания на просторах столицы благодаря комплексному подходу города к сохранению природы", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСедой зеленый дятел в Можайском районе Московской области
Седой зеленый дятел в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Седой зеленый дятел в Можайском районе Московской области. Архивное фото
На сайте также сообщается, что в Москве под контролем городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды находится 150 особо охраняемых природных территорий с благоприятными условиями для жизни диких животных. На этих территориях птицы, в том числе и перелетные, могут обустроиться, вынашивать потомство и чувствовать себя в безопасности.
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