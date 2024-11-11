https://ria.ru/20241111/moskalkova-1983086560.html

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - РИА Новости, 11.11.2024

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

Россия получила достоверные данные о 13 жителях Курской области, перевезенных в Сумскую область Украины, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:19

2024-11-11T14:19

2024-11-11T15:57

россия

украина

курская область

татьяна москалькова

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия получила достоверные данные о 13 жителях Курской области, перевезенных в Сумскую область Украины, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. "Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", — подчеркнула она.Омбудсмен также отметила особую важность того, чтобы мирные жители Курской области находились в безопасности и их вернули домой.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241111/turtsija-1983067753.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, курская область, татьяна москалькова, в мире