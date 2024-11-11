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Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
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14:19 11.11.2024 (обновлено: 15:57 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/moskalkova-1983086560.html
Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области
Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области
Россия получила достоверные данные о 13 жителях Курской области, перевезенных в Сумскую область Украины, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:19
2024-11-11T15:57
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия получила достоверные данные о 13 жителях Курской области, перевезенных в Сумскую область Украины, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. "Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", — подчеркнула она.Омбудсмен также отметила особую важность того, чтобы мирные жители Курской области находились в безопасности и их вернули домой.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, в мире
Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, В мире
Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

Москалькова: идут переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия получила достоверные данные о 13 жителях Курской области, перевезенных в Сумскую область Украины, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«
"Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", — подчеркнула она.
Омбудсмен также отметила особую важность того, чтобы мирные жители Курской области находились в безопасности и их вернули домой.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине
Вчера, 13:21
 
РоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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