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Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности - РИА Новости, 11.11.2024
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01:27 11.11.2024 (обновлено: 01:33 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/mosbirzha-1982982379.html
Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности
Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности - РИА Новости, 11.11.2024
Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности
Московская биржа с понедельника вводит на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности, подобный дискретному... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:27
2024-11-11T01:33
экономика
московская биржа
валюта
финансы
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Московская биржа с понедельника вводит на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности, подобный дискретному аукциону на рынке акций, который был введен вместо приостановки торгов. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться по истечении 10 секунд с момента достижения ценой инструмента одной из границ установленного ценового коридора, затем рассчитываются новые значения границ. Длительность аукциона – 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. "Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов. Торги на 10,5 минут переводятся в режим аукциона, участники торгов и их клиенты продолжают подавать заявки, и что самое важное – они продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Мосбиржи. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено. Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS), уточняет Московская биржа.
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экономика, московская биржа, валюта, финансы
Экономика, Московская биржа, Валюта, Финансы
Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности

Мосбиржа вводит на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Московская биржа с понедельника вводит на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности, подобный дискретному аукциону на рынке акций, который был введен вместо приостановки торгов.
Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться по истечении 10 секунд с момента достижения ценой инструмента одной из границ установленного ценового коридора, затем рассчитываются новые значения границ. Длительность аукциона – 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту.
"Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов. Торги на 10,5 минут переводятся в режим аукциона, участники торгов и их клиенты продолжают подавать заявки, и что самое важное – они продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Мосбиржи.
Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено. Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS), уточняет Московская биржа.
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