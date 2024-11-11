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Додон рассказал о давлении властей на молдавскую оппозицию - РИА Новости, 11.11.2024
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11:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983039595.html
Додон рассказал о давлении властей на молдавскую оппозицию
Додон рассказал о давлении властей на молдавскую оппозицию - РИА Новости, 11.11.2024
Додон рассказал о давлении властей на молдавскую оппозицию
Власти Молдавии продолжат усиливать давление на оппозицию и возбуждать новые уголовные дела против ее представителей, заявил лидер молдавских социалистов и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:46
2024-11-11T11:46
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
игорь додон
промсвязьбанк
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии продолжат усиливать давление на оппозицию и возбуждать новые уголовные дела против ее представителей, заявил лидер молдавских социалистов и бывший президент страны Игорь Додон в видеообращении в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Санду объявила о созыве Высшего совета безопасности республики по вопросу "борьбы с политической коррупцией". "Санду не извлекла прежних уроков. Она дала указание прокурорам заняться оппозицией. Некоторых моих коллег уже вызывают в прокуратуру. По моим делам — а всего их, напомню, 13 — до конца года назначено около 20 заседаний суда. Срочно вызвали в суд и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло," - отметил Додон. Он также поставил под сомнение легитимность Санду как президента. "Проиграть выборы внутри страны, имея под рукой все инструменты — ЦИК, СМИ, отстраняя конкурентов, — и всё равно потерять доверие граждан. Какой же ты тогда президент, если живущие здесь люди тебя ненавидят? Легитимность Санду находится под большим сомнением," — подчеркнул он. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, промсвязьбанк, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Игорь Додон, Промсвязьбанк, Выборы в Молдавии — 2024
Додон рассказал о давлении властей на молдавскую оппозицию

Додон: власти Молдавии продолжат усиливать давление на оппозицию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии продолжат усиливать давление на оппозицию и возбуждать новые уголовные дела против ее представителей, заявил лидер молдавских социалистов и бывший президент страны Игорь Додон в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник Санду объявила о созыве Высшего совета безопасности республики по вопросу "борьбы с политической коррупцией".
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"Санду не извлекла прежних уроков. Она дала указание прокурорам заняться оппозицией. Некоторых моих коллег уже вызывают в прокуратуру. По моим делам — а всего их, напомню, 13 — до конца года назначено около 20 заседаний суда. Срочно вызвали в суд и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло," - отметил Додон.
Он также поставил под сомнение легитимность Санду как президента. "Проиграть выборы внутри страны, имея под рукой все инструменты — ЦИК, СМИ, отстраняя конкурентов, — и всё равно потерять доверие граждан. Какой же ты тогда президент, если живущие здесь люди тебя ненавидят? Легитимность Санду находится под большим сомнением," — подчеркнул он.
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Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
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