https://ria.ru/20241111/moldavija-1983076614.html

Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже долгое время, призналась Санду

Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже долгое время, призналась Санду - РИА Новости, 11.11.2024

Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже долгое время, призналась Санду

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что голоса на выборах в стране покупаются уже 10 лет. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:56

2024-11-11T13:56

2024-11-11T13:56

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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что голоса на выборах в стране покупаются уже 10 лет. В понедельник под руководством Санду прошло заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), на котором обсуждались вопросы по борьбе с "политической коррупцией". "В ходе заседания ВСБ мы обсуждали феномен политической коррупции. В частности, подкуп избирателей. Отмечу, что преступная группировка, занимающаяся покупкой голосов на выборах, действует в Молдавии как минимум 10 лет. Мы видим это, начиная с незаконного финансирования партий и избирательных кампаний, и до попыток покупки голосов в последние годы", – отметила Санду на брифинге в понедельник. Глава республики напомнила, что случаи попытки покупки голосов был зафиксированы более года назад на выборах в Гагаузской автономии и на местных выборах в прошлом году. "Однако действия органов правосудия в этих случаях были неадекватными и не привели к наказанию виновных. Это угрожает нашей демократии", - добавила Санду. Президент также подчеркнула, что Антикоррупционная прокуратура республики не справляется со своей задачей. "Наши учреждения нуждаются в честных и порядочных людях. Необходимо признать, что изменения, которые мы до сих пор не провели в области антикоррупции, не дали результатов, и ВСБ рекомендовал правительству предложить новый подход для изменения ситуации в антикоррупционной прокуратуре, потому что мы видим полную неудачу этой структуры в борьбе с крупной коррупцией, особенно с политической коррупцией", - сказала Санду. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241111/vlah-1982997308.html

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