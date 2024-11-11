https://ria.ru/20241111/memorialy-1983097227.html

Гладков поручил привести в порядок белгородские мемориалы к 80-летию Победы

Гладков поручил привести в порядок белгородские мемориалы к 80-летию Победы - РИА Новости, 11.11.2024

Гладков поручил привести в порядок белгородские мемориалы к 80-летию Победы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил привести в порядок памятники, мемориальные комплексы и другие объекты, связанные с событиями и памятью... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:06

2024-11-11T15:06

2024-11-11T15:06

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил привести в порядок памятники, мемориальные комплексы и другие объекты, связанные с событиями и памятью о Великой Отечественной войне, к 80-летию Победы, в реставрации нуждаются более 140 памятников, сообщила пресс-служба правительства региона. На оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник шла речь о приведении в порядок мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. В регионе насчитывается 747 памятников, обелисков, монументов, мемориальных комплексов и мест захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также прилегающих к ним территорий. "Наша обязанность - к юбилею Победы привести все памятные места и монументы в надлежащее состояние. Понимаем, что у нас есть памятники на той территории, куда на сегодняшний день вход затруднен. По мере изменения оперативной обстановки будем приводить памятные объекты в порядок", - сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор напомнил о смелом поступке главы администрации Грайворонского муниципального округа Геннадия Бондарева. "В сложной ситуации в Козинке Геннадий Иванович обеспечил восстановительные работы памятника. В кратчайшие сроки памятник был восстановлен, за что выражаю искреннюю благодарность главе и строителям, принимавшим участие в этом процессе", - подчеркнул глава региона. Следующий год объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Гладков напомнил о том, что решение посвятить 2025 год Победе направлено на то, чтобы донести важное послание всему миру и защитить историческую правду. Губернатор также напомнил о его актуальности "в свете попыток ряда соседних государств стереть память о подвиге нашего великого народа". Объекты в Белгородской области представляют собой культурное наследие. По данным региональных властей, в настоящее время 144 памятника и монумента нуждаются в ремонте, из которых 47 требуют капитального восстановления. В региональном правительстве отметили, что до сентября существовали значительные сложности, создававшие дополнительные препятствия для проведения восстановительных работ на объектах культурного наследия. Однако с 1 сентября 2024 года, в соответствии с приказом минкультуры Российской Федерации, проведение ремонта памятников воинской славы стало возможным в упрощённом порядке, без необходимости лицензирования подрядных организаций. Темпы проведения ремонтных работ планируется наращивать, чтобы привести объекты к юбилейным дням в достойное состояние.

https://ria.ru/20241111/kompensatsiya-1983090650.html

https://ria.ru/20241107/kotyakov-1982397898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков