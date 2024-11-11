https://ria.ru/20241111/medkadry-1983067131.html

Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров

Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров - РИА Новости, 11.11.2024

Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжить работу по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона, создавая медикам условия, при... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:19

2024-11-11T13:19

2024-11-11T13:19

калужская область

владислав шапша

врачи

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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжить работу по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона, создавая медикам условия, при которых им будет интересно идти работать в государственные медучреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в понедельник на координационном совещании министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил о кадровом обеспечении региональной системы здравоохранения. "Министр подчеркнул, что принимаемые меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров в 2024 году привели к стабилизации численности врачей и среднего медперсонала. По некоторым специальностям отмечен прирост. Самый значительный — в онкологии, скорой медицинской помощи, пульмонологии, радиотерапии, ревматологии, спортивной медицине, фтизиатрии", - говорится в сообщении. По данным Пахоменко, в этом году к работе в госучреждениях здравоохранения приступили 15 врачей и 227 средних медработников. В числе реализуемых в регионе мер по сокращению кадрового дефицита в медицине - подготовка специалистов, повышение уровня их квалификации, меры соцподдержки медработников, в частности, возмещение найма жилья, оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту при приобретении жилья в ипотеку. По программе "Земский доктор/Земский фельдшер", которая в этом году выполнена в регионе досрочно, выплаты получили 40 специалистов, подчеркнул Константин Пахоменко. "По мнению Константина Пахоменко, в соответствии с поручениями президента страны и губернатора области необходимо установить меры социальной поддержки медицинских работников в части обеспечение их служебными жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы", - говорится в сообщении. Минздравом региона также разработан и внесен для рассмотрения в законодательное собрание области проект закона о выделении медикам земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжать проводимую в регионе работу по привлечению кадров в здравоохранение. "Мы будем продолжать поддерживать любые меры, направленные на улучшение кадрового обеспечения нашей системы здравоохранения. Это единственный способ решить главную задачу — заинтересовать врачей идти в специальность и приходить работать в государственные учреждения здравоохранения", - подчеркнул глава региона. Губернатор также подчеркнул, что в области необходимо расширять базу подготовки медицинских специалистов. По его словам, для врачей такие условия в регионе созданы, и аналогичные возможности нужно расширять для среднего медицинского персонала, отметил Владислав Шапша.

https://ria.ru/20241111/blagoustroystvo-1983059789.html

https://ria.ru/20241108/opyt-1982721077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, врачи