Рейтинг@Mail.ru
Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:19 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/medkadry-1983067131.html
Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров
Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров - РИА Новости, 11.11.2024
Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжить работу по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона, создавая медикам условия, при... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:19
2024-11-11T13:19
калужская область
владислав шапша
врачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg
КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжить работу по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона, создавая медикам условия, при которых им будет интересно идти работать в государственные медучреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в понедельник на координационном совещании министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил о кадровом обеспечении региональной системы здравоохранения. "Министр подчеркнул, что принимаемые меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров в 2024 году привели к стабилизации численности врачей и среднего медперсонала. По некоторым специальностям отмечен прирост. Самый значительный — в онкологии, скорой медицинской помощи, пульмонологии, радиотерапии, ревматологии, спортивной медицине, фтизиатрии", - говорится в сообщении. По данным Пахоменко, в этом году к работе в госучреждениях здравоохранения приступили 15 врачей и 227 средних медработников. В числе реализуемых в регионе мер по сокращению кадрового дефицита в медицине - подготовка специалистов, повышение уровня их квалификации, меры соцподдержки медработников, в частности, возмещение найма жилья, оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту при приобретении жилья в ипотеку. По программе "Земский доктор/Земский фельдшер", которая в этом году выполнена в регионе досрочно, выплаты получили 40 специалистов, подчеркнул Константин Пахоменко. "По мнению Константина Пахоменко, в соответствии с поручениями президента страны и губернатора области необходимо установить меры социальной поддержки медицинских работников в части обеспечение их служебными жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы", - говорится в сообщении. Минздравом региона также разработан и внесен для рассмотрения в законодательное собрание области проект закона о выделении медикам земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжать проводимую в регионе работу по привлечению кадров в здравоохранение. "Мы будем продолжать поддерживать любые меры, направленные на улучшение кадрового обеспечения нашей системы здравоохранения. Это единственный способ решить главную задачу — заинтересовать врачей идти в специальность и приходить работать в государственные учреждения здравоохранения", - подчеркнул глава региона. Губернатор также подчеркнул, что в области необходимо расширять базу подготовки медицинских специалистов. По его словам, для врачей такие условия в регионе созданы, и аналогичные возможности нужно расширять для среднего медицинского персонала, отметил Владислав Шапша.
https://ria.ru/20241111/blagoustroystvo-1983059789.html
https://ria.ru/20241108/opyt-1982721077.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_64:66:1114:853_1920x0_80_0_0_fe8921af79f55fc4a9e35f71ed3d035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав шапша, врачи
Калужская область, Владислав Шапша, Врачи

Калужский губернатор поручил продолжить работу по привлечению медкадров

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжить работу по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона, создавая медикам условия, при которых им будет интересно идти работать в государственные медучреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в понедельник на координационном совещании министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил о кадровом обеспечении региональной системы здравоохранения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шапша: в Калужской области благоустроили более 1800 территорий
Вчера, 12:42
"Министр подчеркнул, что принимаемые меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров в 2024 году привели к стабилизации численности врачей и среднего медперсонала. По некоторым специальностям отмечен прирост. Самый значительный — в онкологии, скорой медицинской помощи, пульмонологии, радиотерапии, ревматологии, спортивной медицине, фтизиатрии", - говорится в сообщении. По данным Пахоменко, в этом году к работе в госучреждениях здравоохранения приступили 15 врачей и 227 средних медработников.
В числе реализуемых в регионе мер по сокращению кадрового дефицита в медицине - подготовка специалистов, повышение уровня их квалификации, меры соцподдержки медработников, в частности, возмещение найма жилья, оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту при приобретении жилья в ипотеку. По программе "Земский доктор/Земский фельдшер", которая в этом году выполнена в регионе досрочно, выплаты получили 40 специалистов, подчеркнул Константин Пахоменко.
"По мнению Константина Пахоменко, в соответствии с поручениями президента страны и губернатора области необходимо установить меры социальной поддержки медицинских работников в части обеспечение их служебными жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы", - говорится в сообщении.
Минздравом региона также разработан и внесен для рассмотрения в законодательное собрание области проект закона о выделении медикам земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил продолжать проводимую в регионе работу по привлечению кадров в здравоохранение. "Мы будем продолжать поддерживать любые меры, направленные на улучшение кадрового обеспечения нашей системы здравоохранения. Это единственный способ решить главную задачу — заинтересовать врачей идти в специальность и приходить работать в государственные учреждения здравоохранения", - подчеркнул глава региона.
Губернатор также подчеркнул, что в области необходимо расширять базу подготовки медицинских специалистов. По его словам, для врачей такие условия в регионе созданы, и аналогичные возможности нужно расширять для среднего медицинского персонала, отметил Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления
8 ноября, 16:42
 
Калужская областьВладислав ШапшаВрачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала