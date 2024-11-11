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В Кызыле строительный кран упал вместе с рабочим
В Кызыле строительный кран упал вместе с рабочим - РИА Новости, 11.11.2024
В Кызыле строительный кран упал вместе с рабочим
Строительный кран упал вместе с рабочим на территории строительной площадки в Кызыле, сообщает главк МЧС по Туве. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:13
2024-11-11T11:13
2024-11-11T11:13
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Строительный кран упал вместе с рабочим на территории строительной площадки в Кызыле, сообщает главк МЧС по Туве. "Сегодня, 11 ноября, утром в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по улице Ангарский бульвар города Кызыла упал строительный кран", - говорится в Telegram-канале ведомства. Спасатели деблокировали пострадавшего мужчину из кабины крана и передали врачам скорой медицинской помощи. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. "Мужчина, пострадавший в результате падения крана на строительной площадке, был госпитализирован в травматологическое отделение Республиканской больницы №1, где получает необходимое лечение. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное, угрозы жизни нет", - отмечается в релизе регионального минздрава. Следком по Туве начал проверку на наличие признаков преступления по статье 216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
https://ria.ru/20241102/lift-1981540182.html
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происшествия, кызыл, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кызыл, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кызыле строительный кран упал вместе с рабочим
МЧС: в Кызыле строительный кран упал вместе с рабочим