https://ria.ru/20241111/mazut-1983040435.html
Мурманская область получит средства на закупку мазута
Мурманская область получит средства на закупку мазута - РИА Новости, 11.11.2024
Мурманская область получит средства на закупку мазута
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на покрытие... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:49
2024-11-11T11:49
2024-11-11T12:03
экономика
россия
мурманская область
андрей чибис
михаил мишустин
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
мурманская область
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МУРМАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат на закупку мазута, что является важной поддержкой для региона, поскольку цена на этот вид топлива в последние годы выросла в три раза, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Для нас это крайне важная поддержка. В последние годы цена на мазут выросла в среднем в три раза. Это влечет за собой дополнительные расходы, которые нам приходится нести в этой связи. Это огромные затраты, и вкладываем мы эти деньги из регионального бюджета, чтобы не перекладывать на наших жителей, наших потребителей. Ежегодно мы тратим на это миллиарды (рублей - ред.). И вынуждены эту сумму увеличивать", - сказал глава региона. Он уточнил, что только в 2024 году власти выделили на эти цели порядка 9,6 миллиарда рублей, значительную часть уже направили на закупку мазута из регионального бюджета. Ранее Чибис обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал необходимость финансирования части затрат для Мурманской области. После была выстроена кропотливая работа с Минфином РФ и Минстроем РФ. "Важно провести все необходимые процедуры, чтобы эти деньги были оперативно доведены до бюджета, и отправить их на закупку топлива в наши ресурсоснабжающие организации", – обратился к коллегам губернатор. Как отметили в министерстве информационной политики региона, учитывая ситуацию, связанную с волатильностью стоимости топлива, правительство Мурманской области регулярно акцентирует внимание федеральных органов власти на необходимость принятия ряда мер, направленных на поддержку региона. В 2023 году в очередной раз наблюдалось значительное увеличение стоимости мазута, в связи с чем правительство РФ выделило Мурманской области из федерального бюджета 2,97 миллиарда рублей. В 2024 году стоимость мазута остается нестабильной, рыночная цена которого в два раза превысила цену, учтенную при установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей региона, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html
https://realty.ria.ru/20240402/otoplenie-1937331066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мурманская область, андрей чибис, михаил мишустин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Мурманская область, Андрей Чибис, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Мурманская область
Мурманская область получит средства на закупку мазута
Мишустин выделил Мурманской области 4,8 миллиарда рублей на закупку мазута
МУРМАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат на закупку мазута, что является важной поддержкой для региона, поскольку цена на этот вид топлива в последние годы выросла в три раза, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Для нас это крайне важная поддержка. В последние годы цена на мазут выросла в среднем в три раза. Это влечет за собой дополнительные расходы, которые нам приходится нести в этой связи. Это огромные затраты, и вкладываем мы эти деньги из регионального бюджета, чтобы не перекладывать на наших жителей, наших потребителей. Ежегодно мы тратим на это миллиарды (рублей - ред.). И вынуждены эту сумму увеличивать", - сказал глава региона.
Он уточнил, что только в 2024 году власти выделили на эти цели порядка 9,6 миллиарда рублей, значительную часть уже направили на закупку мазута из регионального бюджета.
Ранее Чибис обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным
. Глава государства поддержал необходимость финансирования части затрат для Мурманской области. После была выстроена кропотливая работа с Минфином РФ и Минстроем
РФ.
"Важно провести все необходимые процедуры, чтобы эти деньги были оперативно доведены до бюджета, и отправить их на закупку топлива в наши ресурсоснабжающие организации", – обратился к коллегам губернатор.
Как отметили в министерстве информационной политики региона, учитывая ситуацию, связанную с волатильностью стоимости топлива, правительство Мурманской области регулярно акцентирует внимание федеральных органов власти на необходимость принятия ряда мер, направленных на поддержку региона. В 2023 году в очередной раз наблюдалось значительное увеличение стоимости мазута, в связи с чем правительство РФ выделило Мурманской области из федерального бюджета 2,97 миллиарда рублей.
В 2024 году стоимость мазута остается нестабильной, рыночная цена которого в два раза превысила цену, учтенную при установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей региона, добавили в правительстве.