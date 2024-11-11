https://ria.ru/20241111/mazut-1983040435.html

Мурманская область получит средства на закупку мазута

Мурманская область получит средства на закупку мазута - РИА Новости, 11.11.2024

Мурманская область получит средства на закупку мазута

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на покрытие... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:49

2024-11-11T11:49

2024-11-11T12:03

экономика

россия

мурманская область

андрей чибис

михаил мишустин

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мурманская область

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МУРМАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат на закупку мазута, что является важной поддержкой для региона, поскольку цена на этот вид топлива в последние годы выросла в три раза, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Для нас это крайне важная поддержка. В последние годы цена на мазут выросла в среднем в три раза. Это влечет за собой дополнительные расходы, которые нам приходится нести в этой связи. Это огромные затраты, и вкладываем мы эти деньги из регионального бюджета, чтобы не перекладывать на наших жителей, наших потребителей. Ежегодно мы тратим на это миллиарды (рублей - ред.). И вынуждены эту сумму увеличивать", - сказал глава региона. Он уточнил, что только в 2024 году власти выделили на эти цели порядка 9,6 миллиарда рублей, значительную часть уже направили на закупку мазута из регионального бюджета. Ранее Чибис обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал необходимость финансирования части затрат для Мурманской области. После была выстроена кропотливая работа с Минфином РФ и Минстроем РФ. "Важно провести все необходимые процедуры, чтобы эти деньги были оперативно доведены до бюджета, и отправить их на закупку топлива в наши ресурсоснабжающие организации", – обратился к коллегам губернатор. Как отметили в министерстве информационной политики региона, учитывая ситуацию, связанную с волатильностью стоимости топлива, правительство Мурманской области регулярно акцентирует внимание федеральных органов власти на необходимость принятия ряда мер, направленных на поддержку региона. В 2023 году в очередной раз наблюдалось значительное увеличение стоимости мазута, в связи с чем правительство РФ выделило Мурманской области из федерального бюджета 2,97 миллиарда рублей. В 2024 году стоимость мазута остается нестабильной, рыночная цена которого в два раза превысила цену, учтенную при установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей региона, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html

https://realty.ria.ru/20240402/otoplenie-1937331066.html

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мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, мурманская область, андрей чибис, михаил мишустин, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)