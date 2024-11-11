https://ria.ru/20241111/marketpleys-1983177922.html

В Подмосковье раскрыли аферу с мошенничеством на маркетплейсах

В Подмосковье раскрыли аферу с мошенничеством на маркетплейсах - РИА Новости, 11.11.2024

В Подмосковье раскрыли аферу с мошенничеством на маркетплейсах

Полиция задержала четырех подозреваемых в мошенничестве, которые получали товар курьерской доставкой с маркетплейсов и в тот же момент отменяли заказ, сумма... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:18

2024-11-11T19:18

2024-11-11T19:23

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мытищи

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полиция задержала четырех подозреваемых в мошенничестве, которые получали товар курьерской доставкой с маркетплейсов и в тот же момент отменяли заказ, сумма ущерба превышает девять миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, переехавшие в Россию из ближнего зарубежья четверо родственников, приобретая товары на одном из маркетплейсов, обратили внимание на то, что в случае отказа от покупки деньги за предоплаченные вещи возвращаются практически мгновенно. Криминальная схема была поставлена на поток. На интернет-сайте виртуального магазина подозреваемые создали несколько личных кабинетов вымышленных людей. С этих аккаунтов заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику, которые получали в общественных местах, после чего быстро скрывались. Когда информация об отмене покупки попадала в базу, аферисты были уже далеко. Добычу они сбывали на рынках и по объявлениям в Интернете. Ущерб составил свыше 9 миллионов рублей. "Последствия программной уязвимости пришлось оперативными методами устранять моим коллегам из УБК ГУ МВД России по Московской области. Они задержали подозреваемых в городе Мытищи. В ходе обысков у фигурантов изъята часть похищенного, а также смартфоны и ноутбуки, которые использовались при совершении мошеннических действий", - сказала Волк. Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мытищи, ирина волк