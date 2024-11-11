https://ria.ru/20241111/livan-1983128610.html

Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города

Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города - РИА Новости, 11.11.2024

Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города

Москва решительно осуждает неизбирательные атаки на ливанские города, а также озабочена угрозой дальнейшего масштабирования конфликта, об этом в ходе встречи с... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:22

2024-11-11T16:22

2024-11-11T16:22

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает неизбирательные атаки на ливанские города, а также озабочена угрозой дальнейшего масштабирования конфликта, об этом в ходе встречи с послом Ливана в Москве заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. "В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся обстановки в Ливане и вокруг него. При этом с российской стороны было выражено решительное осуждение совершаемых в отношении ливанских городов и деревень неизбирательных атак, жертвами которых стали тысячи гражданских лиц, включая медицинских работников, спасателей и журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В нём также сказано, что российская сторона высказала глубокую озабоченность сохраняющейся угрозой дальнейшего масштабирования конфликта. "Подтверждена неизменная позиция Москвы в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики. Предметно рассмотрены вопросы оказания дополнительного гуманитарного содействия Ливану и обеспечения безопасности находящихся в этой стране российских граждан", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, ливан, россия, михаил богданов