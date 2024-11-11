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Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города - РИА Новости, 11.11.2024
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16:22 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/livan-1983128610.html
Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города
Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города - РИА Новости, 11.11.2024
Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города
Москва решительно осуждает неизбирательные атаки на ливанские города, а также озабочена угрозой дальнейшего масштабирования конфликта, об этом в ходе встречи с... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:22
2024-11-11T16:22
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает неизбирательные атаки на ливанские города, а также озабочена угрозой дальнейшего масштабирования конфликта, об этом в ходе встречи с послом Ливана в Москве заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. "В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся обстановки в Ливане и вокруг него. При этом с российской стороны было выражено решительное осуждение совершаемых в отношении ливанских городов и деревень неизбирательных атак, жертвами которых стали тысячи гражданских лиц, включая медицинских работников, спасателей и журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В нём также сказано, что российская сторона высказала глубокую озабоченность сохраняющейся угрозой дальнейшего масштабирования конфликта. "Подтверждена неизменная позиция Москвы в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики. Предметно рассмотрены вопросы оказания дополнительного гуманитарного содействия Ливану и обеспечения безопасности находящихся в этой стране российских граждан", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html
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в мире, москва, ливан, россия, михаил богданов
В мире, Москва, Ливан, Россия, Михаил Богданов
Москва осудила неизбирательные атаки на ливанские города

Богданов: Москва решительно осуждает неизбирательные атаки на ливанские города

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает неизбирательные атаки на ливанские города, а также озабочена угрозой дальнейшего масштабирования конфликта, об этом в ходе встречи с послом Ливана в Москве заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся обстановки в Ливане и вокруг него. При этом с российской стороны было выражено решительное осуждение совершаемых в отношении ливанских городов и деревень неизбирательных атак, жертвами которых стали тысячи гражданских лиц, включая медицинских работников, спасателей и журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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В нём также сказано, что российская сторона высказала глубокую озабоченность сохраняющейся угрозой дальнейшего масштабирования конфликта.
"Подтверждена неизменная позиция Москвы в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики. Предметно рассмотрены вопросы оказания дополнительного гуманитарного содействия Ливану и обеспечения безопасности находящихся в этой стране российских граждан", - заключается в сообщении.
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В миреМоскваЛиванРоссияМихаил Богданов
 
 
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