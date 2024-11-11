https://ria.ru/20241111/liksutov-1983040026.html

Ликсутов: Москва и АСИ утвердили оператора стандарта общественного капитала

Ликсутов: Москва и АСИ утвердили оператора стандарта общественного капитала - РИА Новости, 11.11.2024

Ликсутов: Москва и АСИ утвердили оператора стандарта общественного капитала

Москва и Агентство стратегических инициатив (АСИ) утвердили оператора стандарта общественного капитала, который учитывает вклад компаний в реализацию... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:00

2024-11-11T12:00

2024-11-11T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Москва и Агентство стратегических инициатив (АСИ) утвердили оператора стандарта общественного капитала, который учитывает вклад компаний в реализацию национальных целей страны, поддержку соцпрограмм, заботу о сотрудниках и охрану окружающей среды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина столица решает задачи по достижению национальных целей развития РФ. Совместно с Агентством стратегических инициатив Правительство Москвы утвердило Оператора Стандарта общественного капитала бизнеса, который позволит комплексно оценивать работу российских компаний по целому набору различных критериев: от создания новых рабочих мест и объема уплаченных налогов до строительства рекреационных зон и инвестиций в социальные проекты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что так отечественные компании будут замотивированы на внедрение лучших практик в области устойчивого развития.Москва будет работать над присоединением компаний, регионов и организаций-верификаторов к стандарту общественного капитала бизнеса и стандартам раскрытия информации об устойчивом развитии в различных сферах деятельности при поддержке АСИ.Также за счет стандарта будет обеспечиваться координация программ бизнеса в сфере устойчивого развития с планами достижения национальных целей развития РФ."Утвержденный стандарт общественного капитала – результат большой совместной работы правительства Москвы, АСИ и деловых объединений. Мы продолжаем сотрудничество в этой сфере. В частности, совместно с АСИ в текущем году был запущен проект по оценке компаний на соответствие их деятельности целям устойчивого развития. При разработке методологии мы опирались на международный опыт, при этом ключевой задачей было создать инструмент именно для отечественного бизнеса", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что при разработке также учитывался вклад компании в достижение национальных целей.В мае 2024 года стандарт общественного капитала бизнеса был представлен президенту РФ Владимиру Путину генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в ходе заседания Наблюдательного совета. Ранее глава государства дал АСИ соответствующее поручение о разработке документа.

https://ria.ru/20241106/asi-1982016723.html

https://ria.ru/20241110/liksutov-1982851440.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов