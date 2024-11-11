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Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности - РИА Новости, 11.11.2024
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13:07 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/lavrov-1983065230.html
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности - РИА Новости, 11.11.2024
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности
К следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:07
2024-11-11T13:07
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о состоявшейся недавно Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, где принимали участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, главы МИД ряда стран и другие представители власти. "Есть понимание, что к следующей конференции, а они будут ежегодными, мы постараемся разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Это программный документ, в котором будут обобщены все инициативы, выдвинутые в ходе дискуссий, как на Минской конференции, так и и на других форумах", - сказал он в ходе заседания Комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству. Россия уже использовала состоявшееся 7 октября заседание совета министров иностранных дел СНГ для того, чтобы продвигать эту инициативу, было принято заявление о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности Евразии, отметил Лавров. "При этом, как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), мы, говоря о евразийской безопасности, равной и неделимой, мы не захлопываем дверь перед странами западной части континента, перед странами Европы. естественно лишь при том понимании, что они будут готовы участвовать в совместной работе исключительно на основе равноправия и при отказе от враждебной блоковой политики и неоколониальных практик", - добавил министр. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960358809.html
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сергей лавров, россия, евразия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, оон, снг, единая россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, Евразия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ООН, СНГ, Единая Россия, В мире
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности

Лавров: будем разрабатывать Евразийскую хартию многообразия и многополярности

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. К следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил о состоявшейся недавно Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, где принимали участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, главы МИД ряда стран и другие представители власти.
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"Есть понимание, что к следующей конференции, а они будут ежегодными, мы постараемся разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Это программный документ, в котором будут обобщены все инициативы, выдвинутые в ходе дискуссий, как на Минской конференции, так и и на других форумах", - сказал он в ходе заседания Комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Россия уже использовала состоявшееся 7 октября заседание совета министров иностранных дел СНГ для того, чтобы продвигать эту инициативу, было принято заявление о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности Евразии, отметил Лавров.
"При этом, как сказал президент (РФ Владимир Путин - ред.), мы, говоря о евразийской безопасности, равной и неделимой, мы не захлопываем дверь перед странами западной части континента, перед странами Европы. естественно лишь при том понимании, что они будут готовы участвовать в совместной работе исключительно на основе равноправия и при отказе от враждебной блоковой политики и неоколониальных практик", - добавил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
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Сергей ЛавровРоссияЕвразияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоООНСНГЕдиная РоссияВ мире
 
 
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