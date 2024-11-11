https://ria.ru/20241111/kuzbass-1983085990.html

Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот

Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот - РИА Новости, 11.11.2024

Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот

Специалист опеки и четыре жительницы Тяжинского района Кузбасса, снявшие несколько миллионов со счетов детей-сирот, отделались условными сроками, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:17

2024-11-11T14:17

2024-11-11T14:17

происшествия

тяжинский район

кемеровская область

россия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

КЕМЕРОВО, 11 ноя – РИА Новости. Специалист опеки и четыре жительницы Тяжинского района Кузбасса, снявшие несколько миллионов со счетов детей-сирот, отделались условными сроками, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "Установлено, что с осени 2014 года по июль 2017 года специалист органа опеки и попечительства помогла четырем местным жительницам незаконно снять денежные средства со счетов опекаемых ими детей. Так, одна из опекунов при содействии специалиста смогла за несколько лет снять с банковских счетов 9 приемных детей около 7 миллионов рублей. При этом денежные средства женщина потратила не на опекаемых детей, как предусмотрено законом, а в личных целях", – сообщает ведомство. Отмечается, двоих детей приемная мать вернула в детский дом, сняв их банковские накопления. "Кроме того, специалист отдела опеки и попечительства помогла второй осужденной снять порядка 6 миллионов 100 тысяч рублей со счетов 8 опекаемых детей. Третья осужденная сняла со счета одного приемного ребенка около 800 тысяч рублей, а четвертая женщина со счетов двух приемных детей – более 1 миллиона рублей", – говорится в релизе. Отмечается, что о преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда за документами, в том числе сберегательной книжкой, на которую перечислялась пенсия по потере кормильца, по достижении 18 лет обратилась девушка, которая проживала в приемной семье. При получении документов ей не выдали сберегательную книжку, и девушка обратилась в правоохранительные органы. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Уточняется, что в ходе предварительного расследования установлены 20 опекаемых детей в возрасте от 10 до 20 лет, в отношении которых были совершены мошеннические действия. Потерпевшим проведены психолого-психиатрические экспертизы. Результаты показали, что опекаемые не осознавали характер совершаемых в отношении них преступлений, подписывая разрешения на снятие денежных средств с их счетов, были убеждены в правоте опекуна. "Приговором суда осужденным назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года 8 месяцев до 3 лет", – сообщили в ведомстве. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, но двое возместили ущерб и вернули на счета приемных детей похищенные деньги. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на недвижимое имущество осужденных был наложен арест. Отмечается, что оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России и УЭБ и ПК ГУ МВД.

https://ria.ru/20241105/bankomat-1981885420.html

https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html

https://ria.ru/20241103/kartina-1981690227.html

тяжинский район

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тяжинский район, кемеровская область, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом