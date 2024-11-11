https://ria.ru/20241111/kuzbass-1983085990.html
Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот
Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот - РИА Новости, 11.11.2024
Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот
Специалист опеки и четыре жительницы Тяжинского района Кузбасса, снявшие несколько миллионов со счетов детей-сирот, отделались условными сроками, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:17
2024-11-11T14:17
2024-11-11T14:17
происшествия
тяжинский район
кемеровская область
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КЕМЕРОВО, 11 ноя – РИА Новости. Специалист опеки и четыре жительницы Тяжинского района Кузбасса, снявшие несколько миллионов со счетов детей-сирот, отделались условными сроками, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "Установлено, что с осени 2014 года по июль 2017 года специалист органа опеки и попечительства помогла четырем местным жительницам незаконно снять денежные средства со счетов опекаемых ими детей. Так, одна из опекунов при содействии специалиста смогла за несколько лет снять с банковских счетов 9 приемных детей около 7 миллионов рублей. При этом денежные средства женщина потратила не на опекаемых детей, как предусмотрено законом, а в личных целях", – сообщает ведомство. Отмечается, двоих детей приемная мать вернула в детский дом, сняв их банковские накопления. "Кроме того, специалист отдела опеки и попечительства помогла второй осужденной снять порядка 6 миллионов 100 тысяч рублей со счетов 8 опекаемых детей. Третья осужденная сняла со счета одного приемного ребенка около 800 тысяч рублей, а четвертая женщина со счетов двух приемных детей – более 1 миллиона рублей", – говорится в релизе. Отмечается, что о преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда за документами, в том числе сберегательной книжкой, на которую перечислялась пенсия по потере кормильца, по достижении 18 лет обратилась девушка, которая проживала в приемной семье. При получении документов ей не выдали сберегательную книжку, и девушка обратилась в правоохранительные органы. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Уточняется, что в ходе предварительного расследования установлены 20 опекаемых детей в возрасте от 10 до 20 лет, в отношении которых были совершены мошеннические действия. Потерпевшим проведены психолого-психиатрические экспертизы. Результаты показали, что опекаемые не осознавали характер совершаемых в отношении них преступлений, подписывая разрешения на снятие денежных средств с их счетов, были убеждены в правоте опекуна. "Приговором суда осужденным назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года 8 месяцев до 3 лет", – сообщили в ведомстве. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, но двое возместили ущерб и вернули на счета приемных детей похищенные деньги. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на недвижимое имущество осужденных был наложен арест. Отмечается, что оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России и УЭБ и ПК ГУ МВД.
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происшествия, тяжинский район, кемеровская область, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Тяжинский район, Кемеровская область, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот
СК: жительницы Кузбасса получили условные сроки за снятие денег со счетов сирот
КЕМЕРОВО, 11 ноя – РИА Новости.
Специалист опеки и четыре жительницы Тяжинского района Кузбасса, снявшие несколько миллионов со счетов детей-сирот, отделались условными сроками, сообщает
пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"Установлено, что с осени 2014 года по июль 2017 года специалист органа опеки и попечительства помогла четырем местным жительницам незаконно снять денежные средства со счетов опекаемых ими детей. Так, одна из опекунов при содействии специалиста смогла за несколько лет снять с банковских счетов 9 приемных детей около 7 миллионов рублей. При этом денежные средства женщина потратила не на опекаемых детей, как предусмотрено законом, а в личных целях", – сообщает ведомство.
Отмечается, двоих детей приемная мать вернула в детский дом, сняв их банковские накопления.
"Кроме того, специалист отдела опеки и попечительства помогла второй осужденной снять порядка 6 миллионов 100 тысяч рублей со счетов 8 опекаемых детей. Третья осужденная сняла со счета одного приемного ребенка около 800 тысяч рублей, а четвертая женщина со счетов двух приемных детей – более 1 миллиона рублей", – говорится в релизе.
Отмечается, что о преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда за документами, в том числе сберегательной книжкой, на которую перечислялась пенсия по потере кормильца, по достижении 18 лет обратилась девушка, которая проживала в приемной семье. При получении документов ей не выдали сберегательную книжку, и девушка обратилась в правоохранительные органы. Следствием было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Уточняется, что в ходе предварительного расследования установлены 20 опекаемых детей в возрасте от 10 до 20 лет, в отношении которых были совершены мошеннические действия. Потерпевшим проведены психолого-психиатрические экспертизы. Результаты показали, что опекаемые не осознавали характер совершаемых в отношении них преступлений, подписывая разрешения на снятие денежных средств с их счетов, были убеждены в правоте опекуна.
"Приговором суда осужденным назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года 8 месяцев до 3 лет", – сообщили в ведомстве.
Со следствием обвиняемые не сотрудничали, но двое возместили ущерб и вернули на счета приемных детей похищенные деньги. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на недвижимое имущество осужденных был наложен арест.
Отмечается, что оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ России
и УЭБ и ПК ГУ МВД.