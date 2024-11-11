https://ria.ru/20241111/krasnojarsk-1983068442.html

Жителю Красноярска грозит срок за пьяную езду на электросамокате

Жителю Красноярска грозит срок за пьяную езду на электросамокате - РИА Новости, 11.11.2024

Жителю Красноярска грозит срок за пьяную езду на электросамокате

Жителю Красноярска грозит до двух лет лишения свободы за пьяную езду на электросамокате, способном разгоняться свыше 50 километров в час, сообщает прокуратура... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:28

2024-11-11T13:28

2024-11-11T13:35

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Жителю Красноярска грозит до двух лет лишения свободы за пьяную езду на электросамокате, способном разгоняться свыше 50 километров в час, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, 42-летний красноярец в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на своем электросамокате модели Kugoo Kirin M5 Pro. Из-за мощного двигателя самокат может развить скорость более 50 километров час, что приравнивает его к мопеду и требует регистрации. В таком состоянии его заметили сотрудники ДПС, но проходить медосвидетельствование он отказался. Мужчина, как уточняет прокуратура, уже был оштрафован за аналогичное нарушение – отказ от медосмотра на предмет алкогольного опьянения. Тогда ему пришлось заплатить 30 тысяч рублей штрафа, а также сдать водительские права. "Прокуратура утвердила обвинение в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление в состоянии опьянения лицом ранее привеченным за аналогичное преступление – ред.)… Водителю грозит до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241106/ufa-1982305210.html

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происшествия, авто, красноярск, красноярский край, россия