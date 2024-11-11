https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982996639.html

"Мозги" из России уже не утекают, заявил Ковальчук

"Мозги" из России уже не утекают, заявил Ковальчук - РИА Новости, 11.11.2024

"Мозги" из России уже не утекают, заявил Ковальчук

"Мозги" из России уже не утекают, напротив, учёные из-за рубежа приезжают в нашу страну за уникальными возможностями, заявил в интервью РИА Новости физик,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:01

2024-11-11T07:01

2024-11-11T07:01

россия

москва

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. "Мозги" из России уже не утекают, напротив, учёные из-за рубежа приезжают в нашу страну за уникальными возможностями, заявил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "История с утечкой мозгов из России уже давно закончилась. Очевидно, что сегодня в России есть уникальные возможности для научной карьеры, развития. К нам уже едут ученые из-за рубежа", - сказал Ковальчук. По его словам, в настоящее время идет переформатирование мира. Например, в Москве, в национальном центре "Россия", на прошлой неделе собирались представители 100 стран, в том числе ученые, чтобы обсудить развитие в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Идеологически мы очень сильны в области меганауки, и это признается всем миром", - подчеркнул глава Курчатовского института.

https://ria.ru/20240612/tekhnologii-1952358421.html

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россия, москва, михаил ковальчук, курчатовский институт