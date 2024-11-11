https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html

Котюков: новая школа в микрорайоне Метростроитель приняла первых учеников

Котюков: новая школа в микрорайоне Метростроитель приняла первых учеников - РИА Новости, 11.11.2024

Котюков: новая школа в микрорайоне Метростроитель приняла первых учеников

Новая школа в красноярском микрорайоне Метростроитель приняла первых учеников, церемонию открытия посетил глава региона Михаил Котюков, сообщает управление... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:06

2024-11-11T13:06

2024-11-11T13:16

красноярский край

красноярск

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Новая школа в красноярском микрорайоне Метростроитель приняла первых учеников, церемонию открытия посетил глава региона Михаил Котюков, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "В школе №161 Красноярска начался первый учебный год. Поздравить педагогов и учеников с этим событием приехал губернатор Красноярского края Михаил Котюков", - говорится в сообщении. Строительство школы началось в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование". Котюков неоднократно посещал школу во время подготовки к открытию. "Он (губернатор - ред.) посетил медблок, спортивный зал, классы, где уже начались занятия. Первым в расписании новой школы стал урок на тему "Твой вклад в общее дело" общероссийского проекта "Разговоры о важном", - отметила пресс-служба. В читальном зале школьной библиотеки губернатор ознакомился с экспозицией, где представлена история транспортной отрасли региона. В пресс-службе уточнили, что приоритетное направление новой городской школы – инженерно-техническая профильная подготовка кадров для транспортного комплекса региона. "Мы практически с самого начала строительства (школы - ред.) определили для себя профильную направленность – участвовать в развитии транспортного сектора Красноярска и Красноярского края. Ведь уже невозможно представить себе будущее нашего города без метро, поэтому здесь, в стенах этой школы, мы будем развивать интерес у детей к тем профессиям, которые связаны со строительством метротрамвая и его обслуживанием. У нас уже заключены партнёрские соглашения с Красноярской железной дорогой и дирекцией по строительству Красноярского метротрамвая. В следующем году откроем профильные классы, где будет углубление в технику, информатику, физику. Начиная с 1 класса, будем рассказывать о профессии, водить на экскурсии, приглашать специалистов", - приводятся в сообщении слова директора школы Дмитрия Чеменева. Новая городская школа рассчитана на 1280 ребят. Вторую четверть здесь начали 517 школьников, заниматься с которыми будут 22 педагога. Учебный процесс рассчитан на одну смену. Для его организации в школе созданы все условия. В кабинетах – интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, принтеры. Есть оснащенный современным оборудованием актовый зал на 514 мест, открылись три лингафонных кабинета, мастерские для уроков труда, просторная столовая и современный медблок. Большой акцент школа делает на физической подготовке ребят. Здесь оборудованы футбольное поле, универсальная игровая площадка, площадка для занятий легкой атлетикой и гимнастикой, беговые дорожки. Откроются секции волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, тхэквондо, каратэ, греко-римской борьбы и дзюдо. В здании школы обеспечен доступ на все этажи маломобильных ребят и взрослых. Для безопасности школьников предусмотрена система турникетов. Информация о том, кто вошел в учреждение, выводится на пульт охраны, работает наружное и внутреннее видеонаблюдение. "В рамках национального проекта "Образование", который был инициирован нашим президентом, в Красноярском крае построено 50 новых школ и детских садов. В 2024 году проект завершается, но мы не останавливаемся, работа продолжится – будем строить ещё 30 новых учреждений в ближайшие годы. Земельные участки выбраны, средства в бюджет включены, подрядчики на часть объектов уже отобраны, часть ещё в процессе конкурсных процедур. Теперь строятся школы, где есть все необходимое для проведения и учебных занятий, и работы во внеурочное время, поэтому они становятся центром притяжения для всей семьи и, конечно, центром развития наших городов и районов. Каждый глава муниципального образования будет лично контролировать ход строительных работ и регулярно докладывать в краевом штабе. Должно быть проведено благоустройство территории каждого образовательного учреждения. Нужно к этому серьёзно готовиться. И у нас есть для этого время, есть примеры, которые в этом году мы реализовали. Эту практику будем распространять на территории всего Красноярского края", -цитирует пресс-служба слова губернатора.

https://ria.ru/20241107/forum-1982407204.html

https://ria.ru/20241030/sessiya-1980856764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, михаил котюков