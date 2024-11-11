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Гладков рассказал о компенсации аренды жилья для белгородцев из приграничья - РИА Новости, 11.11.2024
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Белгородская область
 
14:39 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/kompensatsiya-1983090650.html
Гладков рассказал о компенсации аренды жилья для белгородцев из приграничья
Гладков рассказал о компенсации аренды жилья для белгородцев из приграничья - РИА Новости, 11.11.2024
Гладков рассказал о компенсации аренды жилья для белгородцев из приграничья
Более 3,6 тысячи жителей Белгородской области, вынужденно покинувших свои дома, получили частичную компенсацию за аренду жилья в размере 20 и 40 тысяч рублей,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:39
2024-11-11T14:39
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи жителей Белгородской области, вынужденно покинувших свои дома, получили частичную компенсацию за аренду жилья в размере 20 и 40 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава области на еженедельном оперативном заседании заслушал доклад о результатах проверки фактического проживания в арендуемых помещениях жителей, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания. "В настоящее время частичную компенсацию за аренду жилья уже получили 3 683 жителя на сумму 138,8 миллиона рублей... Вопросов по аренде много, поэтому должна быть ответственность за правильный порядок предоставления государственной помощи", - отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области. Он также отметил, что с понедельника выплаты начнут зачисляться ещё более чем 4 тысячам жителей. Общая сумма поддержки составит порядка 250 миллионов рублей. По поручению Гладкова, министерство социальной защиты и труда Белгородской области провело проверку фактического проживания в арендуемых помещениях жителей, вынужденно покинувших свои дома. "Проверили фактически 309 адресов, из них по 136 адресам установили 100-процентное проживание граждан, по 62 адресам проживание граждан не установили и, соответственно, приостановили выплаты. Ещё по 111 адресам выезжали неоднократно, но установить проживание не представилось возможным, потому что двери были закрыты. По этим адресам мы также приостановили выплаты", - сообщила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова. Как отметила министр, проверку провели в шести муниципальных образованиях области - в городе Белгороде, Белгородском районе и Губкинском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском округах. В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жильё в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населённых пунктах, куда ограничен въезд.
https://ria.ru/20241102/podderzhka-1981502343.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Гладков рассказал о компенсации аренды жилья для белгородцев из приграничья

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи жителей Белгородской области, вынужденно покинувших свои дома, получили частичную компенсацию за аренду жилья в размере 20 и 40 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава области на еженедельном оперативном заседании заслушал доклад о результатах проверки фактического проживания в арендуемых помещениях жителей, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания.
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"В настоящее время частичную компенсацию за аренду жилья уже получили 3 683 жителя на сумму 138,8 миллиона рублей... Вопросов по аренде много, поэтому должна быть ответственность за правильный порядок предоставления государственной помощи", - отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области.
Он также отметил, что с понедельника выплаты начнут зачисляться ещё более чем 4 тысячам жителей. Общая сумма поддержки составит порядка 250 миллионов рублей.
По поручению Гладкова, министерство социальной защиты и труда Белгородской области провело проверку фактического проживания в арендуемых помещениях жителей, вынужденно покинувших свои дома.
"Проверили фактически 309 адресов, из них по 136 адресам установили 100-процентное проживание граждан, по 62 адресам проживание граждан не установили и, соответственно, приостановили выплаты. Ещё по 111 адресам выезжали неоднократно, но установить проживание не представилось возможным, потому что двери были закрыты. По этим адресам мы также приостановили выплаты", - сообщила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова.
Как отметила министр, проверку провели в шести муниципальных образованиях области - в городе Белгороде, Белгородском районе и Губкинском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском округах.
В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жильё в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населённых пунктах, куда ограничен въезд.
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