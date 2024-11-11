https://ria.ru/20241111/kobzev-1983037527.html

Кобзев предложил дать молодым ученым СФО больше жилищных сертификатов

Кобзев предложил дать молодым ученым СФО больше жилищных сертификатов - РИА Новости, 11.11.2024

Кобзев предложил дать молодым ученым СФО больше жилищных сертификатов

Учитывая потребность науки в высококвалифицированных кадрах, необходимо рассмотреть возможность дать больше жилищных сертификатов молодым ученым в субъектах... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:36

2024-11-11T11:36

2024-11-11T11:36

иркутская область

иркутская область

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ИРКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Учитывая потребность науки в высококвалифицированных кадрах, необходимо рассмотреть возможность дать больше жилищных сертификатов молодым ученым в субъектах Сибирского федерального округа, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона во время встречи глав регионов – участников Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) рассказал о научном потенциале Приангарья и мерах по обеспечению СФО высококвалифицированными кадрами для наукоемких проектов. Мероприятие состоялось в Москве при взаимодействии с ООО "Деловая Россия" под руководством замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина. "С учетом научного и промышленного потенциала Сибирского федерального округа, в том числе Иркутской области, а также существующей потребности в высококвалифицированных кадрах для реализации наукоемких масштабных инвестиционных проектов, предлагается рассмотреть возможность увеличения предоставления жилищных сертификатов для молодых ученых в субъектах СФО", – сказал Кобзев. Он отметил, что в Иркутской области почти 60% исследователей заняты в естественных дисциплинах, что обусловлено ресурсной специализацией региона, за ней - технические науки (больше 20%). Кроме того, внимание уделяется медицинским наукам – более 14% исследователей при среднем показателе по стране в 4,2%. В регионе заняты в сфере науки свыше 1,6 тысячи молодых ученых-исследователей: аспирантов, научных сотрудников, кандидатов наук, докторов наук в возрасте до 40 лет. В Иркутской области разработаны меры стимулирования как студентов, так и предприятий, занятых в области исследований и разработок. Идет работа с учебными заведениями по увеличению числа абитуриентов на химических и инженерно-технических направлениях. Для повышения интереса у школьников к естественно-научным дисциплинам и увеличения доли выпускников, сдающих ЕГЭ по точным наукам, ведется комплексная работа с начальных классов. В регионе открыли 159 профильных классов. Научно-образовательный центр "Байкал" формирует реестр талантливых детей – участников олимпиад по естественно-научным предметам. Также в регионе организуют экскурсии для школьников в научно-образовательные организации и на предприятия. Для выстраивания эффективной системы работы науки и бизнеса в регионе развиваются инжиниринговые центры, они действуют на базе Иркутского национального исследовательского технического университета и Иркутского института химии имени А.Е. Фаворского. Кобзев подчеркнул, что сегодня важно обеспечить реализацию запросов бизнеса на оптимизацию и развитие производственных процессов при помощи науки. В регионе прорабатывают возможность выстраивания механизма координации банков и бизнеса по стимулированию развития научной деятельности студентов и преподавателей на базе индустриальных предприятий. Губернатор также предложил ввести систему оценок эффективности, которая будет связана с внедрением результатов научных разработок для производства новых высокотехнологичных товаров и услуг или совершенствования существующих технологий.

https://ria.ru/20241102/nizhneudinsk-1981539510.html

https://ria.ru/20241105/rasporyazhenie-1981952498.html

иркутская область

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иркутская область