https://ria.ru/20241111/klimat-1982716866.html

Конференция ООН по вопросам изменения климата

Конференция ООН по вопросам изменения климата - РИА Новости, 11.11.2024

Конференция ООН по вопросам изменения климата

Конференция ООН по вопросам изменения климата является высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T00:36

2024-11-11T00:36

2024-11-11T00:36

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Конференция ООН по вопросам изменения климата является высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола 1997 года и Парижского соглашения 2015 года. Климат и его изменения сказываются на всех аспектах жизни планеты – на окружающей среде и экономическом благосостоянии общества. С конца 1960-х годов в мире началось активное формирование международного климатического управления и создание международного климатического режима. В 1972 году прошла Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды человека (Стокгольмская конференция), которая стала первым международным форумом, на котором было заявлено о включении в программу действий на правительственном уровне мер для решения актуальных экологических проблем и вопросов охраны окружающей среды. На конференции было признано права человека на "свободу, равенство и адекватные условия жизни в окружающей среде".В 1979 году состоялась 1-я Всемирная конференция по климату в Женеве (Швейцария). В рамках мероприятия было впервые заявлено, что основной причиной потепления климата является увеличение концентрации углекислого газа. Конференция призвала к срочной разработке общей стратегии для лучшего понимания климатической системы и рационального использования климатической информации, а также предложила создать Всемирную климатическую программу, которая была учреждена в 1980 году. Основными задачами программы являлись определение степени предсказуемости климата и степени влияния деятельности человека на климат. Впоследствии Всемирная климатическая программа стала играть важную роль в передаче, в том числе посредством конференций ООН по вопросам изменения климата, материалов, полученных в результате научной информации и знаний о климатической системе Земли, для принятия политических решений. В 1988 году ООН приняла решение о создании экспертного совета для объединения научных знаний – Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Основной целью МГЭИК стала подготовка комплексных отчетов (оценок) по вопросам научного, технического и социально-экономического знания о причинах и последствиях изменения климата, а также о мерах реагирования в связи с изменениями климата.Спустя два года, на второй Всемирной конференции по климату, которая проходила в Женеве, группа опубликовала свой первый отчет об актуальной ситуации, основным тезисом которого стало утверждение, что изменения климата связаны с деятельностью человека. В докладе также подчеркивалось, что для сдерживания роста температур необходимо быстрое и масштабное сокращение промышленных выбросов парниковых газов. Кроме того, для решения климатических проблем МГЭИК рекомендовал проведение всемирных конференций. Генеральная Ассамблея ООН приняла это предложение и перешла к переговорам о разработке Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).В 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию ("Саммит Земли"). Главным результатом мероприятия стало принятие Рамочной конвенции ООН об изменении климата (вступила в силу в 1994 году, по состоянию на 2024 год в нее входят 198 участников (197 стран и Евросоюз), провозглашавшей своей основной целью "стабилизацию концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему". Кроме того, конвенция заложила основу для проведения ежегодных конференций сторон конвенции, в рамках которых планировалось формулировать и контролировать исполнение конкретных обязательств сторон РКИК ООН.В 1995 году в Берлине состоялась 1-я Конференция ООН по вопросам изменения климата. Поначалу мероприятия представляли собой небольшие рабочие сессии. Со временем они вошли в число крупнейших форумов, созываемых под эгидой ООН и других международных организаций.На третьей конференции в 1997 году в Японии в дополнение к РКИК ООН был принят Киотский протокол, который стал первым юридически обязывающим международным соглашением по климату и предусматривал сокращение или стабилизацию развитыми странами выбросов парникового газа, а также помощь странам в адаптации к негативным последствиям изменения климата. В связи с критической позицией многих государств мира протокол вступил в силу только в 2005 году, после ратификации странами, на долю которых приходится не менее 55 % общих выбросов диоксида углерода.К протоколу присоединились 192 стороны (191 государство и 1 региональная организация экономической интеграции). В 2008-2012 годах проходил первый этап реализации протокола, по результатам которого выбросы 37 развитых стран снизились более чем на 20 %.Обязательства в рамках Киотского протокола были продлены на 2013-2020 годы путем подписания Дохийской поправки в 2012 году (вступила в силу в 2020 году), согласно которой стороны брали на себя обязательства уменьшить выбросы на 18 % от уровня 1990 года.В декабре 2014 года, на 20-й конференции по климату в Лиме, был утвержден проект соглашения, призванного с 2020 года заменить Киотский протокол. Главным его отличием стало то, что обязательства по снижению выбросов должны взять на себя не только развитые, но и развивающиеся страны. Взамен развивающиеся страны получают от развитых финансовую помощь из Зеленого климатического фонда ООН, учрежденного на 16-й конференции в Канкуне (Мексика) в 2010 году. В 2015 году в Париже была проведена 21-я Конференция ООН по вопросам изменения климата, в рамках которой было принято Парижское соглашение. В апреле 2016 года оно было подписано и в ноябре того же года вступило в силу. Соглашение направлено на ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 °C при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 °C. Кроме того, в соглашение входит сокращение выбросов парниковых газов. Страны-участницы сами определяют для себя объем, на который они их уменьшат. Эти цели государства должны пересматривать раз в пять лет. Однако соглашение не предусматривает принуждения к ним или наказания, в случае если страна не достигает установленной величины. Участники соглашения также должны разработать национальные стратегии по переходу на безуглеродную экономику и вести обмен зелеными технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства и сельского хозяйства. На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 195 сторон. В настоящее время в рамках РКИК ООН было проведено 28 конференций, в ходе которых были приняты как многочисленные второстепенные документы, так и системообразующие документы по вопросам климата.Конференции ООН по вопросам изменения климата являются единственной международной площадкой для централизованного общемирового обсуждения глобальной проблемы изменения климата.Конференции проводятся ежегодно на ротационной основе в стране, относящейся к одной из пяти региональных групп ООН (Африканские государства, Азиатско-Тихоокеанские государства, Восточноевропейские государства, Латиноамериканские и Карибские государства, Западноевропейские и другие государства). Эти мероприятия являются официальными сессиями Конференции сторон РКИК ООН, Конференции сторон, действующей в качестве совещания сторон Киотского протокола, а также Конференции сторон, действующей в качестве совещания сторон Парижского соглашения. По результатам каждой конференции подписывается итоговый документ.Штаб-квартирой секретариата конференции является Бонн. В этом городе располагается кампус ООН.В 2023 году в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прошла 28-я конференция по климату. Итогом мероприятия стало принятие документа, согласно которому к 2030 году глобальные выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 43% относительно уровня 2019 года, чтобы ограничить рост глобальной средней температуры в пределах 1,5 °C относительно доиндустриальных уровней. Кроме того, предусмотрен постепенный отказ от использования ископаемого топлива к 2050 году. Далее упоминаются различные способы такого перехода и сокращения выбросов парниковых газов: от увеличения поглощения выбросов за счет природных экосистем, технологий их улавливания и захоронения выбросов до применения низкоуглеродного водорода, развития атомной энергетики и даже использования "переходного топлива" (имеется в виду прежде всего природный газ как менее вредное для климата ископаемое).Множество экспертов назвали решение конференции историческим – отмечая, что впервые за все время климатических переговоров в нем упомянуто ископаемое топливо и необходимость ухода от базирующейся на нем экономической модели. В 2024 году 29-й конференция по климату пройдет в Баку (Азербайджан) с 11 по 22 ноября. Планируется, что по итогам форума будут приняты документы, в том числе связанные с финансированием мер по противодействию изменению климата. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, женева (город), швейцария, оон