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СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани - РИА Новости, 11.11.2024
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани
Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:19
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале."Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", — указывается в сообщении.Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому докладывать о ходе уголовного дела.
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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), казань, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани
В Татарстане завели уголовное дело после осквернения подростками Вечного огня