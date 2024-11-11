Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 11.11.2024 (обновлено: 01:24 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kazan-1982981751.html
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани - РИА Новости, 11.11.2024
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани
Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:19
2024-11-11T01:24
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53a94e1ba241057e83fc63c4fe0f7684.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале."Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", — указывается в сообщении.Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому докладывать о ходе уголовного дела.
https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb692cb11ba86fe5f0d070a7cb5ed377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), казань, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани

В Татарстане завели уголовное дело после осквернения подростками Вечного огня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВечный огонь в Казани
Вечный огонь в Казани - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вечный огонь в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале.
"Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", — указывается в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому докладывать о ходе уголовного дела.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
На Ставрополье осудили троих мужчин, плевавших в Вечный огонь
23 октября, 20:41
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала