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СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани

СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани - РИА Новости, 11.11.2024

СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Казани

Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T01:19

2024-11-11T01:19

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происшествия

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республика татарстан (татарстан)

казань

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения несовершеннолетними Вечного огня, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан в Telegram-канале."Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", — указывается в сообщении.Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому докладывать о ходе уголовного дела.

https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), казань, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин