https://ria.ru/20241111/karelina-1983065511.html

Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене

Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене - РИА Новости, 11.11.2024

Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге признал законным приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:07

2024-11-11T13:07

2024-11-11T13:07

происшествия

россия

сша

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966377123_0:46:2856:1653_1920x0_80_0_0_dc91dcc6eaa459605d2ca617ff6f783d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ/С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге признал законным приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за госизмену, но счел возможным вернуть ей телефон, подлежавший по решению суда в Екатеринбурге уничтожению. "Суд удовлетворил жалобу защиты. Суд первой инстанции постановил уничтожить мобильный телефон, посчитав, что он содержит следы преступления. Но это не сам телефон, а облачное хранилище и приложение, через которое осуществлялся перевод", - сообщил РИА Новости адвокат Карелиной Михаил Мушаилов, отметив, что мобильник будет передан ее отцу. Он добавил, что жалоба слушалась в отсутствие осужденной. "Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, признал судебный акт законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу", - говорится в телеграм-канале Свердловского облсуда. В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.

https://ria.ru/20231115/gosizmena-1909681814.html

https://ria.ru/20170201/1486969087.html

россия

сша

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сша, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд