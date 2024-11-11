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Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене - РИА Новости, 11.11.2024
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13:07 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/karelina-1983065511.html
Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене
Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене - РИА Новости, 11.11.2024
Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене
Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге признал законным приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:07
2024-11-11T13:07
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ЕКАТЕРИНБУРГ/С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге признал законным приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за госизмену, но счел возможным вернуть ей телефон, подлежавший по решению суда в Екатеринбурге уничтожению. "Суд удовлетворил жалобу защиты. Суд первой инстанции постановил уничтожить мобильный телефон, посчитав, что он содержит следы преступления. Но это не сам телефон, а облачное хранилище и приложение, через которое осуществлялся перевод", - сообщил РИА Новости адвокат Карелиной Михаил Мушаилов, отметив, что мобильник будет передан ее отцу. Он добавил, что жалоба слушалась в отсутствие осужденной. "Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, признал судебный акт законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу", - говорится в телеграм-канале Свердловского облсуда. В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.
https://ria.ru/20231115/gosizmena-1909681814.html
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происшествия, россия, сша, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Происшествия, Россия, США, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене

Суд признал законным приговор гражданке США Карелиной, но вернул ей телефон

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, на заседании в Свердловском областном суде
Гражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, на заседании в Свердловском областном суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
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Гражданка РФ и США Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, на заседании в Свердловском областном суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ/С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге признал законным приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за госизмену, но счел возможным вернуть ей телефон, подлежавший по решению суда в Екатеринбурге уничтожению.
"Суд удовлетворил жалобу защиты. Суд первой инстанции постановил уничтожить мобильный телефон, посчитав, что он содержит следы преступления. Но это не сам телефон, а облачное хранилище и приложение, через которое осуществлялся перевод", - сообщил РИА Новости адвокат Карелиной Михаил Мушаилов, отметив, что мобильник будет передан ее отцу.
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Он добавил, что жалоба слушалась в отсутствие осужденной.
"Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, признал судебный акт законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу", - говорится в телеграм-канале Свердловского облсуда.
В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.
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