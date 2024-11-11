https://ria.ru/20241111/kabmin-1983184026.html
Кабмин рассмотрит упрощение выдачи электронных виз для иностранцев в ДФО
Кабмин рассмотрит упрощение выдачи электронных виз для иностранцев в ДФО - РИА Новости, 11.11.2024
Кабмин рассмотрит упрощение выдачи электронных виз для иностранцев в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность упрощения выдачи электронных виз для иностранных туристов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:57
2024-11-11T19:57
2024-11-11T19:57
россия
дальний восток
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность упрощения выдачи электронных виз для иностранных туристов на Дальнем Востоке. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МИДом России, МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20240819/ennosti-1967111981.html
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россия, дальний восток, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кабмин рассмотрит упрощение выдачи электронных виз для иностранцев в ДФО
Путин поручил рассмотреть упрощение выдачи электронных виз для иностранцев в ДФО