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Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 11.11.2024
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12:44 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/jugra-1983060359.html
Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге
Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 11.11.2024
Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за попытку диверсии на участке железной дороги... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:44
2024-11-11T12:44
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
вооруженные силы украины
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за попытку диверсии на участке железной дороги Нижневартовск–Сургут, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. "Решением Ханты-Мансийского окружного суда гражданин России Роман Дубинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима", – следует из сообщения. По данным следствия, Дубинец через мессенджер Telegram вступил в переписку с неустановленным сотрудником военизированного формирования ВСУ. По указанию куратора он подыскал в Нижневартовске релейные электрические щиты на участке железной дороги Нижневартовск–Сургут, чтобы их поджечь. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, нанесение ущерба транспортной инфраструктуре было пресечено, отметили в ведомстве. "Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание Ханты-Мансийского окружного суда и назначил отбывание первых трех лет лишения свободы в тюрьме, а оставшиеся четыре года - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", – добавили в управлении.
https://ria.ru/20241016/rossijanka-1978368501.html
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ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, вооруженные силы украины, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Вооруженные силы Украины, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге

Житель Югры получил семь лет колонии за попытку диверсии на железной дороге

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за попытку диверсии на участке железной дороги Нижневартовск–Сургут, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.
"Решением Ханты-Мансийского окружного суда гражданин России Роман Дубинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима", – следует из сообщения.
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По данным следствия, Дубинец через мессенджер Telegram вступил в переписку с неустановленным сотрудником военизированного формирования ВСУ. По указанию куратора он подыскал в Нижневартовске релейные электрические щиты на участке железной дороги Нижневартовск–Сургут, чтобы их поджечь.
Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, нанесение ущерба транспортной инфраструктуре было пресечено, отметили в ведомстве.
"Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание Ханты-Мансийского окружного суда и назначил отбывание первых трех лет лишения свободы в тюрьме, а оставшиеся четыре года - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", – добавили в управлении.
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ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округТюменская областьВооруженные силы УкраиныСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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