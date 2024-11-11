https://ria.ru/20241111/jugra-1983060359.html

Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге

Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 11.11.2024

Жителя Югры осудили за попытку диверсии на железной дороге

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за попытку диверсии на участке железной дороги... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:44

2024-11-11T12:44

2024-11-11T12:44

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

вооруженные силы украины

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за попытку диверсии на участке железной дороги Нижневартовск–Сургут, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. "Решением Ханты-Мансийского окружного суда гражданин России Роман Дубинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима", – следует из сообщения. По данным следствия, Дубинец через мессенджер Telegram вступил в переписку с неустановленным сотрудником военизированного формирования ВСУ. По указанию куратора он подыскал в Нижневартовске релейные электрические щиты на участке железной дороги Нижневартовск–Сургут, чтобы их поджечь. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, нанесение ущерба транспортной инфраструктуре было пресечено, отметили в ведомстве. "Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание Ханты-Мансийского окружного суда и назначил отбывание первых трех лет лишения свободы в тюрьме, а оставшиеся четыре года - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", – добавили в управлении.

https://ria.ru/20241016/rossijanka-1978368501.html

https://ria.ru/20240321/prigovor-1934712642.html

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ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, вооруженные силы украины, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом