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Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев - РИА Новости, 11.11.2024
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14:02 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/izrail-1983078907.html
Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев
Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев - РИА Новости, 11.11.2024
Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев
Место скопления гуманитарной помощи для беженцев из Ливана подверглось атаке израильских ВВС, после ударов блокирована главная трасса Дамаск - Хомс, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:02
2024-11-11T14:02
в мире
дамаск (город)
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хомс (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Место скопления гуманитарной помощи для беженцев из Ливана подверглось атаке израильских ВВС, после ударов блокирована главная трасса Дамаск - Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА. "Трасса Хомс - Дамаск временно блокирована после ударов израильских самолетов по месту скопления гуманитарной помощи для ливанских беженцев", - пишет агентство. Транспорт с гуманитарной помощью собирался рядом с поселением Шаншар в районе Шамсин на юге провинции рядом с автострадой. В воскресенье израильская авиация нанесла удар по жилому дому в Районе Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, где проживает шиитское население и куда прибыли тысячи беженцев из Ливана. В Результате погибли семь мирных граждан.
https://ria.ru/20241009/vvs-1977295320.html
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в мире, дамаск (город), ливан, хомс (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Ливан, Хомс (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев

САНА: израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев из Ливана

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара на трассе Дамаск - Хомс в Сирии
Дым на месте израильского авиаудара на трассе Дамаск - Хомс в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара на трассе Дамаск - Хомс в Сирии
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БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Место скопления гуманитарной помощи для беженцев из Ливана подверглось атаке израильских ВВС, после ударов блокирована главная трасса Дамаск - Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Трасса Хомс - Дамаск временно блокирована после ударов израильских самолетов по месту скопления гуманитарной помощи для ливанских беженцев", - пишет агентство.
Транспорт с гуманитарной помощью собирался рядом с поселением Шаншар в районе Шамсин на юге провинции рядом с автострадой.
В воскресенье израильская авиация нанесла удар по жилому дому в Районе Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, где проживает шиитское население и куда прибыли тысячи беженцев из Ливана. В Результате погибли семь мирных граждан.
Последствия удара израильской авиации по пункту размещения беженцев в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Израильские ВВС нанесли удар по пункту размещения беженцев в Ливане
9 октября, 21:06
 
В миреДамаск (город)ЛиванХомс (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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