https://ria.ru/20241111/izrail-1983078907.html

Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев

Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев - РИА Новости, 11.11.2024

Израильские ВВС атаковали место скопления гумпомощи для беженцев

Место скопления гуманитарной помощи для беженцев из Ливана подверглось атаке израильских ВВС, после ударов блокирована главная трасса Дамаск - Хомс, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:02

2024-11-11T14:02

2024-11-11T14:02

в мире

дамаск (город)

ливан

хомс (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983077057_0:180:675:560_1920x0_80_0_0_b4ef61d6beae8b860eaea901c03bf26d.jpg

БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Место скопления гуманитарной помощи для беженцев из Ливана подверглось атаке израильских ВВС, после ударов блокирована главная трасса Дамаск - Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА. "Трасса Хомс - Дамаск временно блокирована после ударов израильских самолетов по месту скопления гуманитарной помощи для ливанских беженцев", - пишет агентство. Транспорт с гуманитарной помощью собирался рядом с поселением Шаншар в районе Шамсин на юге провинции рядом с автострадой. В воскресенье израильская авиация нанесла удар по жилому дому в Районе Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, где проживает шиитское население и куда прибыли тысячи беженцев из Ливана. В Результате погибли семь мирных граждан.

https://ria.ru/20241009/vvs-1977295320.html

дамаск (город)

ливан

хомс (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дамаск (город), ливан, хомс (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024