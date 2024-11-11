https://ria.ru/20241111/izrail-1983076094.html

Израиль расширит гуманитарную зону в секторе Газа

Израиль расширит гуманитарную зону в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2024

Израиль расширит гуманитарную зону в секторе Газа

Израиль расширяет гуманитарную зону на юге сектора Газа, где уже живет большая часть населения палестинской территории, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:55

2024-11-11T13:55

2024-11-11T13:55

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израиль расширяет гуманитарную зону на юге сектора Газа, где уже живет большая часть населения палестинской территории, сообщила армейская пресс-служба. Палестинцы опасаются, что за решением могут последовать новые операции израильских военных в других частях сектора Газа, где более года продолжаются кровопролитные бои. "Армия обороны Израиля объявляет о расширении гуманитарной зоны, которая теперь включает полевые госпиталя, созданные с начала войны, палаточные лагеры…, запасы продовольствия, воды, лекарств и медицинского оборудования", - сказано в пресс-релизе. Военные распространили карту гуманитарной зоны в районе южного города Хан-Юниса, где палестинцам обещана защита от боевых действий и регулярные поставки помощи. Сейчас наиболее интенсивные бои в сектора Газа идут в Джебалии, на севере, а также в центральной части – в лагере беженцев Нецарим. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240315/chvk-1933387580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024