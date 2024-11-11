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Полиция проверит сообщения об избиении школьницы в Тюмени - РИА Новости, 11.11.2024
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17:39 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/izbienie-1983152558.html
Полиция проверит сообщения об избиении школьницы в Тюмени
Полиция проверит сообщения об избиении школьницы в Тюмени - РИА Новости, 11.11.2024
Полиция проверит сообщения об избиении школьницы в Тюмени
Полиция и прокуратура Тюменской области проводят проверки по сообщениям в соцсетях о том, что в одной из школ Тюмени между школьницами произошла драка. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:39
2024-11-11T17:39
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Полиция и прокуратура Тюменской области проводят проверки по сообщениям в соцсетях о том, что в одной из школ Тюмени между школьницами произошла драка. В опубликованном в местных пабликах видео девушка нападает на сверстницу, сидящую на скамейке, дергает ее за волосы, затем присоединяются другие девушки, одна из них роняет жертву на землю и, удерживая, несколько раз бьет ее кулаком по голове. В комментарии к ролику сообщается, что подростки жестоко избили ученицу школы №9 в Тюмени, инцидент произошел в начале ноября. "В социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия, наносят несколько ударов друг другу. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В сообщении прокуратуры указано, что сотрудники полиции по данному факту организовали процессуальную проверку, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.
https://ria.ru/20241030/izbienie-1980951481.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
Полиция проверит сообщения об избиении школьницы в Тюмени

Полиция и прокуратура проверят сообщения об избиении школьницы в Тюмени

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Полиция и прокуратура Тюменской области проводят проверки по сообщениям в соцсетях о том, что в одной из школ Тюмени между школьницами произошла драка.
В опубликованном в местных пабликах видео девушка нападает на сверстницу, сидящую на скамейке, дергает ее за волосы, затем присоединяются другие девушки, одна из них роняет жертву на землю и, удерживая, несколько раз бьет ее кулаком по голове. В комментарии к ролику сообщается, что подростки жестоко избили ученицу школы №9 в Тюмени, инцидент произошел в начале ноября.
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"В социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия, наносят несколько ударов друг другу. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В сообщении прокуратуры указано, что сотрудники полиции по данному факту организовали процессуальную проверку, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.
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