https://ria.ru/20241111/irlandiya-1983089656.html

Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье

Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье - РИА Новости, 11.11.2024

Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье

Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в предоставляемом государством жилье, сообщает телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:34

2024-11-11T14:34

2024-11-11T14:37

в мире

украина

ирландия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/19/403361921_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dd135d539c1d4065e9398f5af62d45c1.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в предоставляемом государством жилье, сообщает телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи. "Теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в "исключительных обстоятельствах", которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. Представитель департамента сказал, что несанкционированное отсутствие рассматривается как отказ в срочном размещении", - говорится в материале. Как сообщает телеканал, власти выселяют из предоставляемого государством жилья беженцев, которые не проживают в нем. По словам представителя департамента интеграции, такая политика гарантирует, что государство "не платит за пустые койки". Как уточняет телеканал, департамент в октябре 2023 года приостановил действие положения об "отсутствии", которое позволяло украинцам, проживающим в предоставленном государством жилье, в течение полугода уезжать на срок до семи дней. Число украинских беженцев, проживающих в предоставляемом жилье, достигло максимума в 60 тысяч человек в октябре 2023 года. С тех пор их число сократилось почти вдвое и сейчас составляет около 32 тысяч человек, уточняет RTE. Ранее газета Irish Times писала, что Ирландия может прекратить предоставление жилья беженцам с Украины, которые прибудут в страну после марта 2025 года.

https://ria.ru/20240914/bezhentsy-1972761881.html

https://ria.ru/20240626/bezhentsy-1955675667.html

украина

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ирландия