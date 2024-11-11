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Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье - РИА Новости, 11.11.2024
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14:34 11.11.2024 (обновлено: 14:37 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/irlandiya-1983089656.html
Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье
Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье - РИА Новости, 11.11.2024
Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье
Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в предоставляемом государством жилье, сообщает телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:34
2024-11-11T14:37
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в предоставляемом государством жилье, сообщает телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи. "Теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в "исключительных обстоятельствах", которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. Представитель департамента сказал, что несанкционированное отсутствие рассматривается как отказ в срочном размещении", - говорится в материале. Как сообщает телеканал, власти выселяют из предоставляемого государством жилья беженцев, которые не проживают в нем. По словам представителя департамента интеграции, такая политика гарантирует, что государство "не платит за пустые койки". Как уточняет телеканал, департамент в октябре 2023 года приостановил действие положения об "отсутствии", которое позволяло украинцам, проживающим в предоставленном государством жилье, в течение полугода уезжать на срок до семи дней. Число украинских беженцев, проживающих в предоставляемом жилье, достигло максимума в 60 тысяч человек в октябре 2023 года. С тех пор их число сократилось почти вдвое и сейчас составляет около 32 тысяч человек, уточняет RTE. Ранее газета Irish Times писала, что Ирландия может прекратить предоставление жилья беженцам с Украины, которые прибудут в страну после марта 2025 года.
https://ria.ru/20240914/bezhentsy-1972761881.html
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в мире, украина, ирландия
В мире, Украина, Ирландия
Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном жилье

RTE: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДублин, Ирландия
Дублин, Ирландия - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дублин, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в предоставляемом государством жилье, сообщает телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи.
"Теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в "исключительных обстоятельствах", которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. Представитель департамента сказал, что несанкционированное отсутствие рассматривается как отказ в срочном размещении", - говорится в материале.
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Как сообщает телеканал, власти выселяют из предоставляемого государством жилья беженцев, которые не проживают в нем. По словам представителя департамента интеграции, такая политика гарантирует, что государство "не платит за пустые койки".
Как уточняет телеканал, департамент в октябре 2023 года приостановил действие положения об "отсутствии", которое позволяло украинцам, проживающим в предоставленном государством жилье, в течение полугода уезжать на срок до семи дней.
Число украинских беженцев, проживающих в предоставляемом жилье, достигло максимума в 60 тысяч человек в октябре 2023 года. С тех пор их число сократилось почти вдвое и сейчас составляет около 32 тысяч человек, уточняет RTE.
Ранее газета Irish Times писала, что Ирландия может прекратить предоставление жилья беженцам с Украины, которые прибудут в страну после марта 2025 года.
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