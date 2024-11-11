https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

Иноагенты не смогут вывести деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин

Иноагенты не смогут вывести деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин - РИА Новости, 11.11.2024

Иноагенты не смогут вывести деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин

Деньги со спецсчета иноагенты смогут снять только лично на территории России, вывести за рубеж их будет нельзя, соответствующую инициативу прорабатывают... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:04

2024-11-11T18:04

2024-11-11T18:05

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Деньги со спецсчета иноагенты смогут снять только лично на территории России, вывести за рубеж их будет нельзя, соответствующую инициативу прорабатывают депутаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут", - сказал он журналистам. По словам председателя Госдумы, также изучается возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам спецоперации, при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ. Проект закона об особом порядке выплаты иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности могут рассмотреть в Государственной Думе на этой неделе, сообщал ранее Володин. Он уточнил, что законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов своей интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки. Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента, добавлял Володин.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html

https://ria.ru/20241024/sammit-1979719855.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, в мире