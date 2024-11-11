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Глава МИД Индии рассказал о перспективах роста торговли с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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08:41 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/indiya-1983003774.html
Глава МИД Индии рассказал о перспективах роста торговли с Россией
Глава МИД Индии рассказал о перспективах роста торговли с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
Глава МИД Индии рассказал о перспективах роста торговли с Россией
Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:41
2024-11-11T08:41
россия
индия
азия
субраманиам джайшанкар
экономика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Объем двусторонней торговли на сегодняшний день составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном к встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели. Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота между двумя странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году. В ходе выступления Джайшанкар также отметил, что с 2022 года Россия уделяет больше внимания Азии. "Россия сознательно сосредоточилась на Азии с 2022 года. Это создало гораздо больше возможностей для сотрудничества, и у нас есть долгая история прочного сближения и глубокой дружбы, позволяющая нам извлечь максимум из обоих факторов. То, что две экономики настолько взаимодополняемы, также является ключевым соображением. Партнерство между Индией, которая имеет 8-процентный темп роста на протяжении многих десятилетий, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов, а также крупным технологическим лидером, послужит обеим сторонам и миру", - отметил он.
https://ria.ru/20241107/putin-1982549554.html
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россия, индия, азия, субраманиам джайшанкар, экономика
Россия, Индия, Азия, Субраманиам Джайшанкар, Экономика
Глава МИД Индии рассказал о перспективах роста торговли с Россией

МИД Индии: торговля с Россией может достичь ста миллиардов долларов к 2030 году

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Объем двусторонней торговли на сегодняшний день составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном к встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели.
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Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота между двумя странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году.
В ходе выступления Джайшанкар также отметил, что с 2022 года Россия уделяет больше внимания Азии.
"Россия сознательно сосредоточилась на Азии с 2022 года. Это создало гораздо больше возможностей для сотрудничества, и у нас есть долгая история прочного сближения и глубокой дружбы, позволяющая нам извлечь максимум из обоих факторов. То, что две экономики настолько взаимодополняемы, также является ключевым соображением. Партнерство между Индией, которая имеет 8-процентный темп роста на протяжении многих десятилетий, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов, а также крупным технологическим лидером, послужит обеим сторонам и миру", - отметил он.
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