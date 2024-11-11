https://ria.ru/20241111/gvineya-1983004539.html

У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики

У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 11.11.2024

У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики

У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:48

2024-11-11T08:48

2024-11-11T08:48

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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". "Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html

https://ria.ru/20241111/glava-1982992054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гвинея, конакри (город), россия, русал, в мире