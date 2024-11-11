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У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 11.11.2024
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08:48 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gvineya-1983004539.html
У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики
У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 11.11.2024
У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики
У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:48
2024-11-11T08:48
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". "Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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гвинея, конакри (город), россия, русал, в мире
Гвинея, Конакри (город), Россия, Русал, В мире
У "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, заявил глава МИД республики

Глава МИД Куяте: у "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, все идет очень хорошо

© AP PhotoМинистр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте
Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте. Архивное фото
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте.
"Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
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"Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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ГвинеяКонакри (город)РоссияРусалВ мире
 
 
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