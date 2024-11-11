Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД
Глава МИД Куяте: Гвинея рассматривает предложения России по электрификации
© AP Photo / Misper ApawuКонакри, Гвинея
© AP Photo / Misper Apawu
Конакри, Гвинея. Архивное фото
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Гвинея рассматривает российские предложения по электрификации страны, есть и другие инициативы, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте.
"Мы ищем решение, чтобы обеспечить электроэнергией все самые отдаленные населенные пункты. В том числе мы рассматриваем российские предложения. Если это осуществимо для нас, мы за это возьмемся", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
По его словам, Москва сделала еще одно предложение Конакри. "Россия предложила электростанции. Мобильные электростанции, которые можно было бы установить в домохозяйствах. Есть российское предложение, чтобы помочь Гвинее решить ее энергетическую проблему. Мы ведем переговоры. Думаю, мы сможем добиться чего-то хорошего", - подчеркнул глава гвинейского МИД.
Он отметил, что его стране необходимы новые плотины, чтобы вся система каскадов могла нормально функционировать. Кроме того, по его словам, Гвинее необходимо и диверсифицировать источники энергии.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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