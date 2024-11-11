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Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.11.2024
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09:32 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gvineja-1983010165.html
Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД
Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.11.2024
Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД
Гвинея рассматривает российские предложения по электрификации страны, есть и другие инициативы, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:32
2024-11-11T09:32
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Гвинея рассматривает российские предложения по электрификации страны, есть и другие инициативы, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Мы ищем решение, чтобы обеспечить электроэнергией все самые отдаленные населенные пункты. В том числе мы рассматриваем российские предложения. Если это осуществимо для нас, мы за это возьмемся", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". По его словам, Москва сделала еще одно предложение Конакри. "Россия предложила электростанции. Мобильные электростанции, которые можно было бы установить в домохозяйствах. Есть российское предложение, чтобы помочь Гвинее решить ее энергетическую проблему. Мы ведем переговоры. Думаю, мы сможем добиться чего-то хорошего", - подчеркнул глава гвинейского МИД. Он отметил, что его стране необходимы новые плотины, чтобы вся система каскадов могла нормально функционировать. Кроме того, по его словам, Гвинее необходимо и диверсифицировать источники энергии. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241111/glava-1982992054.html
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в мире, гвинея, москва, конакри (город), форум "россия — африка", россия
В мире, Гвинея, Москва, Конакри (город), Форум "Россия — Африка", Россия
Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД

Глава МИД Куяте: Гвинея рассматривает предложения России по электрификации

© AP Photo / Misper ApawuКонакри, Гвинея
Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Misper Apawu
Конакри, Гвинея. Архивное фото
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Гвинея рассматривает российские предложения по электрификации страны, есть и другие инициативы, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте.
"Мы ищем решение, чтобы обеспечить электроэнергией все самые отдаленные населенные пункты. В том числе мы рассматриваем российские предложения. Если это осуществимо для нас, мы за это возьмемся", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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По его словам, Москва сделала еще одно предложение Конакри. "Россия предложила электростанции. Мобильные электростанции, которые можно было бы установить в домохозяйствах. Есть российское предложение, чтобы помочь Гвинее решить ее энергетическую проблему. Мы ведем переговоры. Думаю, мы сможем добиться чего-то хорошего", - подчеркнул глава гвинейского МИД.
Он отметил, что его стране необходимы новые плотины, чтобы вся система каскадов могла нормально функционировать. Кроме того, по его словам, Гвинее необходимо и диверсифицировать источники энергии.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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В миреГвинеяМоскваКонакри (город)Форум "Россия — Африка"Россия
 
 
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