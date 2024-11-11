https://ria.ru/20241111/gvineja-1983010165.html

Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД

Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.11.2024

Гвинея рассматривает предложения России по электрификации, заявил глава МИД

Гвинея рассматривает российские предложения по электрификации страны, есть и другие инициативы, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:32

2024-11-11T09:32

2024-11-11T09:32

в мире

гвинея

москва

конакри (город)

форум "россия — африка"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965767835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0ba4024663f9e8601fc31299f1d9030.jpg

СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Гвинея рассматривает российские предложения по электрификации страны, есть и другие инициативы, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Мы ищем решение, чтобы обеспечить электроэнергией все самые отдаленные населенные пункты. В том числе мы рассматриваем российские предложения. Если это осуществимо для нас, мы за это возьмемся", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". По его словам, Москва сделала еще одно предложение Конакри. "Россия предложила электростанции. Мобильные электростанции, которые можно было бы установить в домохозяйствах. Есть российское предложение, чтобы помочь Гвинее решить ее энергетическую проблему. Мы ведем переговоры. Думаю, мы сможем добиться чего-то хорошего", - подчеркнул глава гвинейского МИД. Он отметил, что его стране необходимы новые плотины, чтобы вся система каскадов могла нормально функционировать. Кроме того, по его словам, Гвинее необходимо и диверсифицировать источники энергии. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241111/glava-1982992054.html

https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html

гвинея

москва

конакри (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гвинея, москва, конакри (город), форум "россия — африка", россия