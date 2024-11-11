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На границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 11.11.2024
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12:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gruziya-1983060650.html
На границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
На границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 11.11.2024
На границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
Оперативники задержали 43-летнего жителя Ессентуков при попытке выезда за границу через КПП "Верхний Ларс", мужчину подозревают в попытке мошенничества в особо... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:46
2024-11-11T12:46
происшествия
ессентуки
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Оперативники задержали 43-летнего жителя Ессентуков при попытке выезда за границу через КПП "Верхний Ларс", мужчину подозревают в попытке мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии. По данным министерства, подозреваемый заключил договор со страховой компанией на страхование груза цинка весом 107 кг на 171 200 000 рублей, завысив вес элемента. Вместе с сообщниками он поджег грузовой автомобиль с цинковым порошком и потребовал выплату. Однако полицейские пресекли мошенничество и завели уголовное дело. Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. "Владикавказские оперативники совместно с североосетинскими пограничниками на Верхнем Ларсе задержали беглеца, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере. В отношении 43-летнего жителя г. Ессентуки следователями Ставропольского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ "Попытка мошенничества в сфере страхования, в особо крупном размере". В настоящее время задержанный находится под стражей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/tamozhenniki-1983055099.html
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происшествия, ессентуки, ставропольский край, россия
Происшествия, Ессентуки, Ставропольский край, Россия
На границе с Грузией задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

Жителя Ессентуков подозревают в попытке мошенничества в особо крупном размере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Оперативники задержали 43-летнего жителя Ессентуков при попытке выезда за границу через КПП "Верхний Ларс", мужчину подозревают в попытке мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.
По данным министерства, подозреваемый заключил договор со страховой компанией на страхование груза цинка весом 107 кг на 171 200 000 рублей, завысив вес элемента. Вместе с сообщниками он поджег грузовой автомобиль с цинковым порошком и потребовал выплату. Однако полицейские пресекли мошенничество и завели уголовное дело. Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
"Владикавказские оперативники совместно с североосетинскими пограничниками на Верхнем Ларсе задержали беглеца, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере. В отношении 43-летнего жителя г. Ессентуки следователями Ставропольского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ "Попытка мошенничества в сфере страхования, в особо крупном размере". В настоящее время задержанный находится под стражей", - говорится в сообщении.
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