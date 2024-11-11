https://ria.ru/20241111/granty-1983139610.html

Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты

Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты - РИА Новости, 11.11.2024

Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты

Итоги конкурса на предоставление грантов для социальных и молодых МСП подвели в Оренбургской области; победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на различные РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:00

2024-11-11T17:00

2024-11-11T17:01

оренбургская область

денис паслер

корпорация мсп

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итоги конкурса на предоставление грантов для социальных и молодых МСП подвели в Оренбургской области; победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на различные цели, в том числе на аренду, приобретение оборудования и основных средств, развитие и продвижение в СМИ и многое другое, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Оренбургской области выстроена система мер господдержки для малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. Это программы льготного кредитования, субсидии для возмещения затрат на покупку оборудования и логистику, образовательные проекты, консультации и обучение. Всего более ста мер. Мы учитываем, что представители бизнеса, самозанятые – это люди, которые ежедневно закрывают тысячи запросов оренбуржцев на товары и услуги, они вносят существенный вклад в развитие экономики. Инициативы молодых и социальных предпринимателей поддерживаются, в том числе с помощью грантов", – приводятся в сообщении слова главы региона Дениса Паслера. Обязательным условием получения гранта является обеспечение софинансирования – не менее 25% от стоимости проекта, а также наличие сертификата о прохождении обучения в рамках программ центра "Мой бизнес" или Корпорации МСП. В этом году в конкурсе участвовали 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе восемь социальных и 12 молодых предпринимателей. По итогам пять молодых оренбуржцев и один проект в сфере социального предпринимательства получат гранты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. В результате будет создано 26 рабочих мест, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что грантовый конкурс проводится с 2021 года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом России. За это время поддержку получили 120 социальных и молодых предпринимателей Оренбуржья.

https://ria.ru/20241111/orenburzhe-1983030851.html

https://ria.ru/20241106/apk-1982189606.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, корпорация мсп, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)