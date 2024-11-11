Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итоги конкурса на предоставление грантов для социальных и молодых МСП подвели в Оренбургской области; победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на различные цели, в том числе на аренду, приобретение оборудования и основных средств, развитие и продвижение в СМИ и многое другое, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Оренбургской области выстроена система мер господдержки для малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. Это программы льготного кредитования, субсидии для возмещения затрат на покупку оборудования и логистику, образовательные проекты, консультации и обучение. Всего более ста мер. Мы учитываем, что представители бизнеса, самозанятые – это люди, которые ежедневно закрывают тысячи запросов оренбуржцев на товары и услуги, они вносят существенный вклад в развитие экономики. Инициативы молодых и социальных предпринимателей поддерживаются, в том числе с помощью грантов", – приводятся в сообщении слова главы региона Дениса Паслера.
Обязательным условием получения гранта является обеспечение софинансирования – не менее 25% от стоимости проекта, а также наличие сертификата о прохождении обучения в рамках программ центра "Мой бизнес" или Корпорации МСП.
В этом году в конкурсе участвовали 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе восемь социальных и 12 молодых предпринимателей. По итогам пять молодых оренбуржцев и один проект в сфере социального предпринимательства получат гранты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. В результате будет создано 26 рабочих мест, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что грантовый конкурс проводится с 2021 года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом России. За это время поддержку получили 120 социальных и молодых предпринимателей Оренбуржья.
Оренбургская область увеличила экспорт АПК на 30 процентов
6 ноября, 13:29