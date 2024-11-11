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Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты - РИА Новости, 11.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:00 11.11.2024 (обновлено: 17:01 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/granty-1983139610.html
Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты
Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты - РИА Новости, 11.11.2024
Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты
Итоги конкурса на предоставление грантов для социальных и молодых МСП подвели в Оренбургской области; победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на различные РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:00
2024-11-11T17:01
оренбургская область
денис паслер
корпорация мсп
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итоги конкурса на предоставление грантов для социальных и молодых МСП подвели в Оренбургской области; победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на различные цели, в том числе на аренду, приобретение оборудования и основных средств, развитие и продвижение в СМИ и многое другое, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Оренбургской области выстроена система мер господдержки для малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. Это программы льготного кредитования, субсидии для возмещения затрат на покупку оборудования и логистику, образовательные проекты, консультации и обучение. Всего более ста мер. Мы учитываем, что представители бизнеса, самозанятые – это люди, которые ежедневно закрывают тысячи запросов оренбуржцев на товары и услуги, они вносят существенный вклад в развитие экономики. Инициативы молодых и социальных предпринимателей поддерживаются, в том числе с помощью грантов", – приводятся в сообщении слова главы региона Дениса Паслера. Обязательным условием получения гранта является обеспечение софинансирования – не менее 25% от стоимости проекта, а также наличие сертификата о прохождении обучения в рамках программ центра "Мой бизнес" или Корпорации МСП. В этом году в конкурсе участвовали 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе восемь социальных и 12 молодых предпринимателей. По итогам пять молодых оренбуржцев и один проект в сфере социального предпринимательства получат гранты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. В результате будет создано 26 рабочих мест, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что грантовый конкурс проводится с 2021 года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом России. За это время поддержку получили 120 социальных и молодых предпринимателей Оренбуржья.
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денис паслер, корпорация мсп, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Оренбургская область, Денис Паслер, Корпорация МСП, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Победители конкурса для социальных и молодых МСП Оренбуржья получат гранты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Денис Паслер
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итоги конкурса на предоставление грантов для социальных и молодых МСП подвели в Оренбургской области; победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на различные цели, в том числе на аренду, приобретение оборудования и основных средств, развитие и продвижение в СМИ и многое другое, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Оренбургской области выстроена система мер господдержки для малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. Это программы льготного кредитования, субсидии для возмещения затрат на покупку оборудования и логистику, образовательные проекты, консультации и обучение. Всего более ста мер. Мы учитываем, что представители бизнеса, самозанятые – это люди, которые ежедневно закрывают тысячи запросов оренбуржцев на товары и услуги, они вносят существенный вклад в развитие экономики. Инициативы молодых и социальных предпринимателей поддерживаются, в том числе с помощью грантов", – приводятся в сообщении слова главы региона Дениса Паслера.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Обязательным условием получения гранта является обеспечение софинансирования – не менее 25% от стоимости проекта, а также наличие сертификата о прохождении обучения в рамках программ центра "Мой бизнес" или Корпорации МСП.
В этом году в конкурсе участвовали 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе восемь социальных и 12 молодых предпринимателей. По итогам пять молодых оренбуржцев и один проект в сфере социального предпринимательства получат гранты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. В результате будет создано 26 рабочих мест, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что грантовый конкурс проводится с 2021 года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом России. За это время поддержку получили 120 социальных и молодых предпринимателей Оренбуржья.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Оренбургская областьДенис ПаслерКорпорация МСПМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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