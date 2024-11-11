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В Госдуме прокомментировали заявления Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
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15:40 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gosduma-1983113415.html
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа
Заявления Дональда Трампа, избранного президентом США, можно считать несущественными до его вступления в должность в январе, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:40
2024-11-11T15:40
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа, избранного президентом США, можно считать несущественными до его вступления в должность в январе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Безусловно, для того, чтобы достигнуть хоть каких-то договоренностей, нужен диалог Путина и Трампа, но последний президентом станет только в январе, а значит, и все сказанное им сейчас можно считать несущественным. Не устану повторять, что любой американский президент будет прежде всего стараться России навредить - не стоит на этот счет строить иллюзий - поэтому и в переговорах следует быть крайне осторожными и взвешенными. Тем более, что время сейчас работает на нас, фронтовые успехи явно усиливают и дипломатическую позицию", - сказал Журавлев. По мнению депутата, всем на Западе хочется закрыть вопрос с "набившей оскомину" Украиной, Владимиром Зеленским и "вечными претензиями" по поводу оружия и денег. "Европе хочется жить спокойно, и там СМИ уже с видимым удовольствием обсуждают варианты прекращения боевых действий. Среди них, кстати, есть и такие, что в данной ситуации совершенно неприемлемы, например, с установлением демилитаризованной зоны и нахождением там британских солдат. Но об этом, к слову, и пишут только в Лондоне, явно преувеличивая мировое значение собственной державы", - считает парламентарий. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982143486.html
https://ria.ru/20241106/gosduma-1982150558.html
https://ria.ru/20241107/peskov-1982405803.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф, nbc
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Госдума РФ, NBC
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа

Депутат Журавлев: заявления Трампа несущественны до его вступления в должность

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа, избранного президентом США, можно считать несущественными до его вступления в должность в январе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Безусловно, для того, чтобы достигнуть хоть каких-то договоренностей, нужен диалог Путина и Трампа, но последний президентом станет только в январе, а значит, и все сказанное им сейчас можно считать несущественным. Не устану повторять, что любой американский президент будет прежде всего стараться России навредить - не стоит на этот счет строить иллюзий - поэтому и в переговорах следует быть крайне осторожными и взвешенными. Тем более, что время сейчас работает на нас, фронтовые успехи явно усиливают и дипломатическую позицию", - сказал Журавлев.
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По мнению депутата, всем на Западе хочется закрыть вопрос с "набившей оскомину" Украиной, Владимиром Зеленским и "вечными претензиями" по поводу оружия и денег.
"Европе хочется жить спокойно, и там СМИ уже с видимым удовольствием обсуждают варианты прекращения боевых действий. Среди них, кстати, есть и такие, что в данной ситуации совершенно неприемлемы, например, с установлением демилитаризованной зоны и нахождением там британских солдат. Но об этом, к слову, и пишут только в Лондоне, явно преувеличивая мировое значение собственной державы", - считает парламентарий.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг данную информацию.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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