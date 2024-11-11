https://ria.ru/20241111/gornyak-1981929840.html
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка - РИА Новости, 11.11.2024
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка
Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:30
2024-11-11T06:30
2024-11-11T06:30
специальная военная операция на украине
в мире
горняк
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА Новости горожанка Светлана."Мы всегда говорили по-русски, ведь Донбасс — русскоязычный регион. Вэсэушники раздражались, называли нас москалями и ждунами. Они нас сразу списали, о чем, не стесняясь, говорили прямо. Ставили минометы рядом и оттуда вели огонь. И именно днем, когда люди на улице, во дворах. Мы видели, с какой стороны стреляли, даже слышали их команды, после чего прилетало вглубь города", — вспоминает Светлана.Ее дом сгорел в результате минометного обстрела в начале сентября. После этого она с дочерью жила в подвале в единственном на весь квартал уцелевшем здании. Так было до тех пор, пока город не освободили российские военные — они покормили и отогрели прятавшихся в подвале.Об освобождении Горняка Минобороны сообщило 29 октября. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке.
https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html
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Светлана и Тая — о жизни в городе Горняке
Светлана и Тая — о жизни в городе Горняке
2024-11-11T06:30
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в мире, горняк, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горняк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка
Беженка из Горняка: ВСУ сделали нас живыми мишенями из-за разговоров на русском