https://ria.ru/20241111/gornyak-1981929840.html

Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка

Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка - РИА Новости, 11.11.2024

Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка

Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:30

2024-11-11T06:30

2024-11-11T06:30

специальная военная операция на украине

в мире

горняк

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982194954_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2995454670f9a707bf4a7ef38966db97.jpg

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА Новости горожанка Светлана."Мы всегда говорили по-русски, ведь Донбасс — русскоязычный регион. Вэсэушники раздражались, называли нас москалями и ждунами. Они нас сразу списали, о чем, не стесняясь, говорили прямо. Ставили минометы рядом и оттуда вели огонь. И именно днем, когда люди на улице, во дворах. Мы видели, с какой стороны стреляли, даже слышали их команды, после чего прилетало вглубь города", — вспоминает Светлана.Ее дом сгорел в результате минометного обстрела в начале сентября. После этого она с дочерью жила в подвале в единственном на весь квартал уцелевшем здании. Так было до тех пор, пока город не освободили российские военные — они покормили и отогрели прятавшихся в подвале.Об освобождении Горняка Минобороны сообщило 29 октября. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке.

https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html

горняк

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана и Тая — о жизни в городе Горняке Светлана и Тая — о жизни в городе Горняке 2024-11-11T06:30 true PT5M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горняк, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины