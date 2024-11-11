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Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gornyak-1981929840.html
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка - РИА Новости, 11.11.2024
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка
Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:30
2024-11-11T06:30
специальная военная операция на украине
в мире
горняк
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА Новости горожанка Светлана."Мы всегда говорили по-русски, ведь Донбасс — русскоязычный регион. Вэсэушники раздражались, называли нас москалями и ждунами. Они нас сразу списали, о чем, не стесняясь, говорили прямо. Ставили минометы рядом и оттуда вели огонь. И именно днем, когда люди на улице, во дворах. Мы видели, с какой стороны стреляли, даже слышали их команды, после чего прилетало вглубь города", — вспоминает Светлана.Ее дом сгорел в результате минометного обстрела в начале сентября. После этого она с дочерью жила в подвале в единственном на весь квартал уцелевшем здании. Так было до тех пор, пока город не освободили российские военные — они покормили и отогрели прятавшихся в подвале.Об освобождении Горняка Минобороны сообщило 29 октября. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке.
https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html
горняк
донбасс
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Светлана и Тая — о жизни в городе Горняке
Светлана и Тая — о жизни в городе Горняке
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в мире, горняк, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горняк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Беженка из Горняка рассказала об издевательствах ВСУ из-за русского языка

Беженка из Горняка: ВСУ сделали нас живыми мишенями из-за разговоров на русском

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Солдаты ВСУ сильно раздражались, когда слышали русскую речь на улицах Горняка, поэтому не стеснялись говорить местным жителям, что их ждет, рассказала РИА Новости горожанка Светлана.
"Мы всегда говорили по-русски, ведь Донбасс — русскоязычный регион. Вэсэушники раздражались, называли нас москалями и ждунами. Они нас сразу списали, о чем, не стесняясь, говорили прямо. Ставили минометы рядом и оттуда вели огонь. И именно днем, когда люди на улице, во дворах. Мы видели, с какой стороны стреляли, даже слышали их команды, после чего прилетало вглубь города", — вспоминает Светлана.
Ее дом сгорел в результате минометного обстрела в начале сентября. После этого она с дочерью жила в подвале в единственном на весь квартал уцелевшем здании. Так было до тех пор, пока город не освободили российские военные — они покормили и отогрели прятавшихся в подвале.
Об освобождении Горняка Минобороны сообщило 29 октября. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорнякДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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