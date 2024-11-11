https://ria.ru/20241111/gornyak-1981928706.html

Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины

Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины - РИА Новости, 11.11.2024

Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины

В Горняк (ДНР), когда тот был под контролем ВСУ, неоднократно приезжали "волонтеры", которым платили за вывоз мирных жителей, рассказали РИА Новости беженцы из... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:00

2024-11-11T06:00

2024-11-11T06:00

специальная военная операция на украине

горняк

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981365926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_728eac78ec38b440dba1bda2d8279ccc.jpg

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. В Горняк (ДНР), когда тот был под контролем ВСУ, неоднократно приезжали "волонтеры", которым платили за вывоз мирных жителей, рассказали РИА Новости беженцы из этого города.В 2022 и 2023 годах, по их словам, в Горняк приезжали представители Красного Креста и украинской организации "Белый ангел": предлагали эвакуироваться. А когда обстановка в городе накалилась и российские войска стали приближаться, сюда часто приезжали люди, которые называли себя волонтерами, но без ссылки на какую-либо организацию."За каждого "эвакуированного" они получали деньги. За взрослого — 15 тысяч гривен, за ребенка — 30", — рассказывают жители Горняка супруги Денис и Екатерина.Поэтому они прятали своего 13-летнего сына в подвале, так как боялись, что его похитят.Приходили "волонтеры" и к местной жительнице Светлане, предложив эвакуировать ее дочь Таю."Мы им отказали, объяснив, что нас здесь все устраивает. В ответ услышали: "У вас билет в один конец". В тот же вечер (9 сентября 2024-го) загорелся наш дом", — рассказала Тая.Об освобождении Горняка Минобороны сообщило 29 октября. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке.

https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html

https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html

горняк

донецкая народная республика

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горняк, в мире, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины