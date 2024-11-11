https://ria.ru/20241111/gornyak-1981928706.html
Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины
Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины - РИА Новости, 11.11.2024
Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины
В Горняк (ДНР), когда тот был под контролем ВСУ, неоднократно приезжали "волонтеры", которым платили за вывоз мирных жителей, рассказали РИА Новости беженцы из... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:00
2024-11-11T06:00
2024-11-11T06:00
специальная военная операция на украине
горняк
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. В Горняк (ДНР), когда тот был под контролем ВСУ, неоднократно приезжали "волонтеры", которым платили за вывоз мирных жителей, рассказали РИА Новости беженцы из этого города.В 2022 и 2023 годах, по их словам, в Горняк приезжали представители Красного Креста и украинской организации "Белый ангел": предлагали эвакуироваться. А когда обстановка в городе накалилась и российские войска стали приближаться, сюда часто приезжали люди, которые называли себя волонтерами, но без ссылки на какую-либо организацию."За каждого "эвакуированного" они получали деньги. За взрослого — 15 тысяч гривен, за ребенка — 30", — рассказывают жители Горняка супруги Денис и Екатерина.Поэтому они прятали своего 13-летнего сына в подвале, так как боялись, что его похитят.Приходили "волонтеры" и к местной жительнице Светлане, предложив эвакуировать ее дочь Таю."Мы им отказали, объяснив, что нас здесь все устраивает. В ответ услышали: "У вас билет в один конец". В тот же вечер (9 сентября 2024-го) загорелся наш дом", — рассказала Тая.Об освобождении Горняка Минобороны сообщило 29 октября. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что обстановка в городе сложная, но разрушения здесь не такие существенные, как в Авдеевке.
https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html
https://ria.ru/20241105/pushilin-1981884665.html
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горняк, в мире, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горняк, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Жители Горняка рассказали о проплаченных "волонтерах" с Украины
Жители Горняка: с Украины приезжали "волонтеры", которым платили за эвакуацию