https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека - РИА Новости, 11.11.2024
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека
Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:28
2024-11-11T10:28
2024-11-11T10:52
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.По его словам, удар беспилотника повредил также здание интерната в указанном поселке.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 9.45 мск беспилотник украинских сил сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека, поврежден интернат