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В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека - РИА Новости, 11.11.2024
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10:28 11.11.2024 (обновлено: 10:52 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека - РИА Новости, 11.11.2024
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека
Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:28
2024-11-11T10:52
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.По его словам, удар беспилотника повредил также здание интерната в указанном поселке.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 9.45 мск беспилотник украинских сил сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека

В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека, поврежден интернат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия
Вчера, 10:41
По его словам, удар беспилотника повредил также здание интерната в указанном поселке.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 9.45 мск беспилотник украинских сил сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка
10 ноября, 07:38
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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