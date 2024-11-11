https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html

В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека

В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека - РИА Новости, 11.11.2024

В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека

Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:28

2024-11-11T10:28

2024-11-11T10:52

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Два мирных жителя ранены, здание интерната повреждено в Горловке, в ДНР из-за атаки украинского беспилотника, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Н. А. Изотова ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.По его словам, удар беспилотника повредил также здание интерната в указанном поселке.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 9.45 мск беспилотник украинских сил сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия