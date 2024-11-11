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В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО - РИА Новости, 11.11.2024
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18:23 11.11.2024 (обновлено: 18:24 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/germaniya-1983165298.html
В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО
В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО - РИА Новости, 11.11.2024
В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО
В Германии во время спора водителей о российской спецоперации убили украинского дальнобойщика, сообщает Bild. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:23
2024-11-11T18:24
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германия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Германии во время спора водителей о российской спецоперации убили украинского дальнобойщика, сообщает Bild.По данным издания, в субботу вечером четверо водителей из разных стран распивали алкоголь на стоянке грузовиков около деревни Оберрот. Между ними начался спор о военном конфликте на Украине. Вскоре разногласия переросли в драку.В результате был убит 34-летний украинец. Полицейские задержали трех остальных участников драки, один из них — гражданин Узбекистана.Ранее сообщалось, что в Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами.
https://ria.ru/20241103/germaniya-1981728453.html
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авто, германия, россия, украина, bild
Авто, Германия, Россия, Украина, Bild
В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО

Bild: в ФРГ дальнобойщика-украинца убили из-за спора о спецоперации

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Германии во время спора водителей о российской спецоперации убили украинского дальнобойщика, сообщает Bild.
По данным издания, в субботу вечером четверо водителей из разных стран распивали алкоголь на стоянке грузовиков около деревни Оберрот. Между ними начался спор о военном конфликте на Украине. Вскоре разногласия переросли в драку.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии
3 ноября, 20:57
В результате был убит 34-летний украинец. Полицейские задержали трех остальных участников драки, один из них — гражданин Узбекистана.
Ранее сообщалось, что в Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами.
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