https://ria.ru/20241111/germaniya-1983165298.html

В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО

В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО - РИА Новости, 11.11.2024

В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО

В Германии во время спора водителей о российской спецоперации убили украинского дальнобойщика, сообщает Bild. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:23

2024-11-11T18:23

2024-11-11T18:24

авто

германия

россия

украина

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Германии во время спора водителей о российской спецоперации убили украинского дальнобойщика, сообщает Bild.По данным издания, в субботу вечером четверо водителей из разных стран распивали алкоголь на стоянке грузовиков около деревни Оберрот. Между ними начался спор о военном конфликте на Украине. Вскоре разногласия переросли в драку.В результате был убит 34-летний украинец. Полицейские задержали трех остальных участников драки, один из них — гражданин Узбекистана.Ранее сообщалось, что в Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами.

https://ria.ru/20241103/germaniya-1981728453.html

https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, германия, россия, украина, bild