https://ria.ru/20241111/germaniya-1983154619.html
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта - РИА Новости, 11.11.2024
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта
В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:43
2024-11-11T17:43
2024-11-11T17:58
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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей."Немецкий турок хотел прицельно убивать людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки", - пишет издание. На грузовике молодой человек, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на один из рождественских рынков Германии.Арест был произведен 6 ноября в городе Эльмсхорн по наводке американских спецслужб, сообщает газета.В центре Берлина 19 декабря 2016 года грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта на рынке
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.
"Немецкий турок хотел прицельно убивать людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки", - пишет издание. На грузовике молодой человек, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на один из рождественских рынков Германии.
Арест был произведен 6 ноября в городе Эльмсхорн по наводке американских спецслужб, сообщает газета.
В центре Берлина
19 декабря 2016 года грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство
"*.
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