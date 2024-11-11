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В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта - РИА Новости, 11.11.2024
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17:43 11.11.2024 (обновлено: 17:58 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/germaniya-1983154619.html
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта - РИА Новости, 11.11.2024
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта
В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:43
2024-11-11T17:58
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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей."Немецкий турок хотел прицельно убивать людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки", - пишет издание. На грузовике молодой человек, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на один из рождественских рынков Германии.Арест был произведен 6 ноября в городе Эльмсхорн по наводке американских спецслужб, сообщает газета.В центре Берлина 19 декабря 2016 года грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html
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германия, в мире
Германия, В мире
В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта

В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта на рынке

© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.
"Немецкий турок хотел прицельно убивать людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки", - пишет издание. На грузовике молодой человек, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на один из рождественских рынков Германии.
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Арест был произведен 6 ноября в городе Эльмсхорн по наводке американских спецслужб, сообщает газета.
В центре Берлина 19 декабря 2016 года грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Террористическая организация, запрещена в России
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