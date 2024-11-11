https://ria.ru/20241111/germaniya-1983154619.html

В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта

В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта - РИА Новости, 11.11.2024

В Германии задержали подростка по подозрению в планировании теракта

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:43

2024-11-11T17:43

2024-11-11T17:58

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154785/19/1547851985_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_e782ab5927f1104a199e5991e728a3c8.jpg

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн арестован 17-летний подросток, планировавший в ходе теракта наехать на посетителей рождественского рынка, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей."Немецкий турок хотел прицельно убивать людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки", - пишет издание. На грузовике молодой человек, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на один из рождественских рынков Германии.Арест был произведен 6 ноября в городе Эльмсхорн по наводке американских спецслужб, сообщает газета.В центре Берлина 19 декабря 2016 года грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html

https://ria.ru/20241109/moskvich-1982789242.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, в мире