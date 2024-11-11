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ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете усыновления детей иностранцами - РИА Новости, 11.11.2024
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18:19 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gd-1983164297.html
ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете усыновления детей иностранцами
ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете усыновления детей иностранцами - РИА Новости, 11.11.2024
ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете усыновления детей иностранцами
Госдума рассмотрит 12 ноября во втором чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, сообщил источник в РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:19
2024-11-11T18:19
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит 12 ноября во втором чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, сообщил источник в ГД журналистам. "Пленарное заседание 12 ноября. О запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола - второе чтение (№ 671278-8 "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации")", - написал источник. ГД приняла проект о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, в I чтении 25 сентября. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". Ранее спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html
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россия, австралия, австрия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Австралия, Австрия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете усыновления детей иностранцами

ГД рассмотрит во II чтении законопроект о запрете усыновления российских детей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРебенок держит взрослого за руку
Ребенок держит взрослого за руку - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит 12 ноября во втором чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, сообщил источник в ГД журналистам.
"Пленарное заседание 12 ноября. О запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола - второе чтение (№ 671278-8 "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации")", - написал источник.
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ГД приняла проект о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, в I чтении 25 сентября.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.
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РоссияАвстралияАвстрияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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