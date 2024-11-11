https://ria.ru/20241111/fsb-1983010745.html

В ФСБ рассказали, зачем Киев зазывал семью российского летчика

В ФСБ рассказали, зачем Киев зазывал семью российского летчика - РИА Новости, 11.11.2024

В ФСБ рассказали, зачем Киев зазывал семью российского летчика

Украинская военная разведка перед попыткой угона вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ зазывала семью российского летчика на Украину, чтобы затем взять ее в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:35

2024-11-11T09:35

2024-11-11T11:44

специальная военная операция на украине

киев

украина

фсб

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россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинская военная разведка перед попыткой угона вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ зазывала семью российского летчика на Украину, чтобы затем взять ее в заложники и шантажировать пилота, об этом рассказано в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ России."Когда гуровец (сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины - ред.) узнал телефон жены пилота, убеждал ее выехать из страны раньше мужа, еще до угона вертолета. Это обычные методы украинской разведки, чтобы потом шантажировать, взяв семью пилота в заложники", - говорится в сюжете.Как отмечается в сюжете, сотрудник украинской военной разведки по имени Сергей прислал рецепт яда, состоящего из сильнодействующих медицинских препаратов, которые можно купить в аптеке."Гуровец посоветовал добавить смесь в термос с чаем, когда экипаж будет завтракать перед вылетом. Смертельный коктейль", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ.В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.

https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html

https://ria.ru/20241111/fsb-1983003314.html

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украина

россия

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Срыв операции Киева по угону российского вертолета ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции. 2024-11-11T09:35 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, фсб, безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, в мире